  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. بايدن يواصل زلات اللسان ويثير الجدل (فيديو)

بايدن يواصل زلات اللسان ويثير الجدل (فيديو)

تاريخ النشر: 27 تمّوز / يوليو 2023 - 01:28
الرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن

أثارت زلات لسان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام الغربية بعد أن أخطأ في ذكر أعداد الأمريكيين الذين توفوا بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

اقرأ ايضاًوزير الإعلام اللبناني يثير عاصفة من الجدل.. ماذا ألمح عن السعودية؟ (فيديو)وزير الإعلام اللبناني يثير عاصفة من الجدل.. ماذا ألمح عن السعودية؟ (فيديو)

خلال حديثه في البيت الأبيض، قال بايدن أن "أكثر من 100 أمريكي" توفوا خلال جائحة الفيروس التاجي.

هذا التصريح جاء بعد تعديل سابق لتصريحه حول توسيع رعاية الصحة العقلية، حيث قال: "هناك 100 كرسي فارغة حول طاولة المطبخ"، في إشارة إلى مواطنيه.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، فقد حصلت زلة أخرى لبايدن خلال حديثه عن توسيع رعاية الصحة العقلية، حيث زعم الرئيس الأمريكي (80 عاماً) أنه "قضى على السرطان" في الولايات المتحدة.

هذا التصريح المسجل بالصوت والصورة يتناقض مع النص الرسمي للبيت الأبيض المنشور عبر موقعه الرسمي، حيث تم تعديل تصريح بايدن ليصبح: "يمكننا إنهاء السرطان كما نعرفه".

اقرأ ايضاًوزير الإعلام اللبناني يثير عاصفة من الجدل.. ماذا ألمح عن السعودية؟ (فيديو)كارثة تسرب الغاز جنوب مصر.. وفاة و 62 مصابا بحالات اختناق

تلك الزلات اللسانية للرئيس الأمريكي أثارت استغراب وتساؤلات حول دقة معلوماته الصحية وتصريحاته الرسمية.

وقد أشارت بعض المصادر إلى أن مثل هذه الأخطاء تجعل الجمهور يشكك في مصداقية تصريحاته ويطرح تساؤلات حول قدرته على إدارة البلاد بشكل كامل ودقيق.
 

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن