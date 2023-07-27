كارثة تسرب الغاز جنوب مصر.. وفاة و 62 مصابا بحالات اختناق

شهدت محافظة قنا بجنوب مصر حادثًا مأساويًا بتسرب غاز الكلور من محطة صرف صحي، حيث لقي شخص مصرعه وأُصيب 62 آخرون بحالات اختناق.

بدأت الواقعة بتلقي السلطات المصرية بلاغًا عن إصابة العشرات بتسرب غاز الكلور في محطة صرف صحي بمدينة العمال بقنا، مما دفع بقوات الأمن وسيارات الإسعاف للانتقال على الفور إلى موقع الحادث.

وبعد التحقيقات الأولية، تبين أن تسربًا حدث لغاز الكلور من إحدى الأسطوانات في الحملة الميكانيكية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بوسط مدينة قنا.

25 سيارة إسعاف

نجحت السلطات في السيطرة على التسرب ونقل الأسطوانة إلى خارج المدينة، فيما تم الدفع بـ 25 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، كما قام فريق من الحماية المدنية بتقديم الدعم اللازم، وتم إجراء تحويلات مرورية لتفادي استنشاق الغاز من قبل المواطنين.

وقد أمر محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، بإحالة المتسببين في الواقعة للنيابة العامة وكشف ملابسات التسريب، كما وجّه مسؤولي شركة المياه بالتحقق من إجراءات السلامة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

صرف تعويضات

تجدر الإشارة إلى أنه تم تكليف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف تعويضات للمتضررين الذين يمكثون في المستشفى لأكثر من 24 ساعة.

وأُكد من قِبل مصدر طبي تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ووضعهم على أجهزة التنفس لحين استقرار حالتهم.

