وزير الإعلام اللبناني يثير عاصفة من الجدل.. ماذا ألمح عن السعودية؟ (فيديو)

أثار وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاته حول حرية الإعلام في البلدان التي يديرها حاكم واحد.

تلك التصريحات أعادت بالذاكرة الأزمة التي حدثت مع وزير الإعلام السابق جورج قرداحي والذي استقال بسبب تصريحاته السابقة المتعلقة بحرب اليمن.

وفي مقابلة أجرتها الإعلامية اللبنانية ميسون نويهض، التي تعمل في قناة العربية السعودية، عبر قناة الجديد اللبنانية، انتقدت الإعلام اللبناني وأشادت بالإعلام الخليجي، وأشارت إلى وجود رؤى وتطور في الإمارات والسعودية، بينما اعتبرت أن لبنان يعيش في ظل عدم وجود رؤية ويفتقر إلى قيادة، حيث لا يوجد رئيس للبلاد منذ أكتوبر 2022، مشيرة إلى أن ذلك أثر بشكل سلبي على الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

بدوره رد وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري على تصريحات نويهض، مؤكداً أنه لا يرغب في التطرق إلى البلد الذي تعمل فيه ولا يرغب في التحدث عنه، ولكنه أطلق سؤالًا عامًا حول مدى حرية الإعلام في الدول التي يديرها حاكم واحد، حيث تصعب على أي شخص أن ينتقد سياسات هذا الحاكم، وهذا السؤال أثار نقاشاً واسعًا حول حرية الصحافة والإعلام في الدول ذات النظام الأحادي.

يجدر بالذكر أن لبنان يمر بحالة فراغ في منصب الرئاسة الأولى منذ أكتوبر 2022، وحكومة تصريف أعمال تدير شؤون البلاد، وتواجه أسوأ أزمة مالية واقتصادية منذ العام 2019.

