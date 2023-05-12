شانيل تهبط الى لوس أنجلوس لتقديم مجموعة كروز 2024‎‎

بعد غياب العلامة التجارية عن مدينة لوس أنجلوس منذ عام 2008 بعد أن قدم كارل لاجارفيلد مجموعة كروز 2008 هنالك، عادت الدار بعد 16 عاما لتقديم مجموعتها الجديدة.

اختارت الدار لهذه المرة استديوهات باراماونت Paramount في قلب المدينة الأمريكية، وهو الأستديو الذي ضم أيقونات هوليوود وعالم الأفلام على مر السنين من مارلين مونرو إلى مارغوت روبي.

شانيل الى لوس أنجلوس لتقديم مجموعة كروز 2024‎‎:

افتتح العرض بتصاميم مجموعات كروز أو ريزورت الاعتيادية بإطلالات مناسبة للبحر والأعمال والنشاطات الصيفية المتعددة من المشي على رمال الشاطئ والذهاب إلى النادي الرياضي والاستمتاع بالشمس الدافئة في فصل الصيف، ارتدت العارضة الأمريكية آنا اويرز العرض بإطلالة من قطعتين باللون الأسود وحقيبة ظهر ذهبية اللون.



أما باقي الإطلالات فكانت بطابع رياضي وحيوي في عمومها. بتفاصيل من وحي مدينة كاليفورنيا ولوس أنجلوس التي تشتهر بأشجار النخيل وتلون لون السماء بالألوان الوردي، الذهبي والأصفر الذي يمثل غروب الشمس الخلاب في هذه المدينة. بفستان بتأثير الأومبريه أو ما يعرف بتدرج الألوان يمثل لوحة زاهية لغروب الشمس.



ظهرت عارضتان من البلس سايز مودل أو العارضات الممتلئات في هذا العرض وهو ما كان غائبا عن عروض شانيل في الفترة الماضية بإطلالات جميلة ومداعبة للجسد الممتلئ.

باللون الوردي الهادئ واللون الأسود بقماش شانيل الشهير مع تفاصيل خفية من الخيوط باللون الذهبي لإضفاء رقي هادئ الى هذه المجموعة البحرية.



اما القماش الذي سيطر على هذه المجموعة هو قماش الباييت (الترتر) بعدة إطلالات وقطع من الكارديجان الصيفي الأيقوني بحيث نسق مع تنورة زهرية طويلة. آلى فستان كامل من الباييت الذهبي والفضي الذي يمثل تألق نجمات هوليوود واطلالالتهم.



أما المظهر الجمالي فقد تميز بتسريحة شعر متألقة للعارضات بشعر مسرح ومهذب أو ببعض اللفات (ويفي)، وميكاب خفيف وناعم يتناسب والشعر البسيط للعارضات.

حضور لافت للممثلتين ايل فانينج ومارغوت روبي، فكما اعتدنا على رؤية مارجوت روبي في كل عروض العلامة ونشاطاتهم ارتدت إطلالة صيفية تمثل روح كل من شانيل بللآلئ سوداء وبيضاء وروح مدينة لوس أنجلس بقطعة علوية سوداء.

وايل فانينج باطلالة من اللاتكس الأسود اللامع والتي على ما يبدو أنها ستنضم لتمثل الدار في المشاريع المستقبلية.

