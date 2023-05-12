Gem Dior مجوهرات فاخرة من ديور لاطلالة ملكية‎‎

قطع مجوهرات خالدة وأنيقة، مجرد اقتنائك لهذه القطع من خط جيم دي ديور هو خطوتك الأولى نحو الرفاهية والشعور بالجمال. مجرّدة وخام، كما وصفتها Victoire de Castellane.

ولدت مجموعة Gem Dior من تناغمٍ بين الطبيعة والأزياء. تمتاز بخطوطها الرسومية، فهي تعيد إحياء النسيج الذي كان مثبت على جدران مشاغل كريستيان ديور.



تجمع Gem Dior بين الأناقة والبساطة من خلال مجموعة مختارة من الخواتم والأساور إذ تلعب هذه الإبداعات الاستثنائية على تأثيرات الحجم للحبّات المرصعة عليها مع دقة عالية في التنفيذ حيث يتعامل الحرفيون مع كل جوهرة بهدف إبراز بريق الذهب الفريد، ويدمج مع كل من الذهب الأصفر والذهب الأبيض والفضة النقية من أجل إبراز أكثر لفخامة هذه الأحجار الثمينة.



بعدد ساعات لا نهائي يتم إنتاج هذه التحف الفنية في معامل ميزون ديور جويلري للخروج بقطع متقنة الصنع بأدق التفاصيل ورهافة الحرفة الفرنسية في تموضع العناصر في أماكنها الصحيحة وهو ما يشكل أهم سمة من سمات الفن التي يجب أن يقدمها أي مصمم يرغب بأن يحقق النجاح في تصاميمه.

تصميم قطع هذه المجموعة، جاء بسيطا جدا بخطوط متعاكسة الأطوال والتفافة كاملة خالية من أي تعقيدات لتعطي بريق رقي ديور.

فجاءت الخواتم بألوان زاهية متناسقة مع جوهر الذهب المستخدم في خط جيم ديور وأساور اليد الأيقونية ذات العرض المتوسط التي جاءت بالذهب الأبيض والأصفر والوردي الذهبي أو ما يعرف بالروز جولد

أيضا جاءت تصاميم جيم ديور الرجالية بشكل مبهر، بعناصر أقل وحرفة يدوية أعلى للخروج بتصاميم جيم ديور للرجل الكلاسيكي الذي يعشق الترف.

واختير لهذا الخط كل من كارا ديلافين والعارض الفرنسي ليون ديم لتمثيل الحملة الاعلانية لها الخط من ديور.

