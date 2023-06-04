نزار الفارس يعرض على حورية فرغلي مشهدًا جريئًا لها.. "الله عاقبلك وحجمك"

طرحت الحلقة التي جمعت الفنانة المصرية حورية فرغلي بالإعلامي العراقي نزار الفارس في برنامج "تابوو"، الذي تطرقت فيه للحديث عن معاناتها وأمور تخص حياتها الشخصية.

حورية فرغلي وأدوار الإغراء

وكعادته أثار الفارس الجدل بسؤاله فرغلي عن أدوار الإغراء التي قدمتها، وما إذا كانت هي سبب معاناتها في السنوات الماضية، إذ عرض عليها مشهد من فيلمها "كلمني شكرًا"، الذي ظهرت فيه تخلع فساتنها وحمالة صدرها لإغواء أحدهم.

وتساءل الفارس، قائلًا: "انتي أغريتي جيل كامل والبعض يقول الله عاقبلك وحجمك .. انتي فتنتي جيل كامل جيل التسعينيات اتدمر من وراكي، ليه ما تقوليش الله عاقبك وحجمك بسبب كدا".

وردت فرغلي على ظنون الفارس قائلة: "يمكن الله عاقبني بسبب الأدوار دي لكن اللي مريت بيه كان ولا حاجة جنب اللي قدمته".

حورية فرغلي: "أديت مناسك الحج 7 مرات"

وكشفت فرغلي إلى أنها أدَّت مناسك الحج سبع مرات بعد الحادثة، إلَّا أن الفارس استفزها مُشيرًا إلى أنها لم تحج قبل الحادثة، بل حينما خفت بريقها وخسرت جمالها، لتجيبه أنها لم تتمكن من ذلك؛ لأنه لم يكن لديها محرمًا ولم تكن متزوجة، كما أن شقيقها كان يمتلك جواز سفر أمريكي.

وأوضحت فرغلي أن علاقتها بالله مميزة، كما أنها لم ترتكب خطيئة تصل مرحلة الكبائر، واستذكرت حينما تناولت لحم الخنزير دون علم منها، قائلة: "في مرة أكلت خنزير في أمريكا ومكنتش اعرف انه خنزير، أكلت هوت دوج وسألت الراجل قبلها لحمة ولا خنزير وقالي لحمة واخويا قالي يا هبلة دا خنزير".

وتمنت فرغلي أن تكون حورية من حوريات الجنة، وأن يسامحها الله على كل خطيئة أقدمت على فعلها.

ردود أفعال المتابعين

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم واستيائهم من أسلوب الفارس في السؤال، فكتب أحدهم: "يا اخي عيب والله .. ربنا يهديها ويتوب عليها بس الأسلوب مستفز وهي ردت بشكل محترم".

وأضاف آخر: "كان المذيع قاسياً معكِ وأنت جميلة في ردودك .. لا عليك من مسألة ما قالهُ نزار الفارس من مسألة عقوبة من الله فهل من يصابوا بمرض السرطان ومنهم أطفال هي عقوبة من الله وهل من قتلوا بالقنابل النووية عقوبة من الله . إنها أقدار والحوادث قد يصاب بها أي إنسان .حورية الجميلة".

