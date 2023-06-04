بعد زواج الأمير الحسين.. قائمة الأمراء العزاب ما زالت مليئة بالوسيمين

البوابة - كسر الأمير الحسين بن عبدالله الثاني قلوب الآلاف من معجباته حول العالم بزواجه من الأميرة رجوة الحسين في حفل زفاف مهيب حضره ملوك وأمراء وأولياء عهد وشيوخ ورؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

ومع زواج الأمير الحسين، بدأت قائمة الأمراء العزاب في النقصان، لكنها ما تزال تضم نحو 12 أميرًا يتمتعون بالوسامة ويبحثون عن نصفهم الثاني.

وفي هذه القائمة نستعرض لكم أشهر الأمراء العزاب حول العالم:

أمير اليونان والدنمارك اخيلياس اندرياس (21 عامًا: هو الابن الثالث لولي العهد الأمير بافلوس وولي العهد الأميرة ماريا شانتال، ويبلغ من العمر 21 عامًا هو حاليًا في المرتبة الثالثة لخلافة العرش اليوناني السابق.

الأمير قسطنطين أليكسيوس من اليونان والدنمارك: يحتل المرتبة الثانية في ترتيب ولاية العرش اليوناني. ولد في نيويورك ونشأ في إنجلترا، تخرج مؤخرًا من جامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة.

الأمير تاسيلو إيغون ماكسيميليان فون فورستنبرغ: حفيد الأمير الألماني إيغون فون فورستنبرغ وملكة الأزياء ديان فون فورستنبرغ.

بادماناب سينغ - مهراجا جايبور: ما يزال يعتبر ملك على الرغم من أن لقبه غير معترف به رسميًا من قبل القانون لأن الهند جمهورية ديمقراطية برلمانية فيدرالية، كما أنه يتحكم في ثروة تتراوح بين 1 إلى 1.2 مليار دولار أسترالي.

الأمير سيباستيان من لوكسمبورغ: أصغر أبناء الدوق الأكبر هنري والدوقة الكبرى ماريا تيريزا، وهو السادس في ترتيب عرش لوكسمبورغ، التحق بجامعة الفرنسيسكان في ستوبنفيل للتسويق والأعمال الدولية، قبل الالتحاق بجيش لوكسمبورغ.

اللورد إدوارد وندسور: حفيد دوق كنت وابن إيرل سانت أندروز، التحق بكلية إيتون بجامعة أكسفورد وأسس شركته الخاصة في عالم الإكسسوارات.

الشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني: درس الأمير البالغ من العمر 32 عامًا ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد ويتحدث العربية والإنجليزية والفرنسية بطلاقة. كما أنه القائد السابق لمنتخب قطر للفروسية وقاد اللحظة التاريخية عندما فازت قطر باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.

الأمير الكسندر أوغلفي: حفيد السير أنجوس أوجيلفي والأميرة ألكسندرا أميرة كينت، ابنة عم الملكة إليزابيث، وهو حاليًا في المرتبة 53 في ترتيب ولاية العرش البريطاني.

الأمير أفونسوا: الابن الأكبر ووريث دوق براغانزا، السلالة الأخيرة التي حكمت البرتغال، تلقى تعليمه في إنجلترا، ولديه شقيقان ، إنفانتا ماريا فرانسيسكا وإنفانتي دينيس، دوق بورتو. اقرأ ايضاً الملكة نور في مقدمتهم.. أبرز الغائبين عن زفاف الأمير الحسين

الأمير آرثر تشاتو: عضو في عائلة وندسور الملكية، وحفيد الأميرة مارجريت.

الأمير سام تشاتو (25 عامًا): أمير بالوكالة باعتباره عضو في عائلة وندسور، وحفيد الأميرة مارجريت، مما يجعله ابن شقيق الملكة إليزابيث وأبناء عموم الأمير وليام والأمير هاري.