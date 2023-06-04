ما هي صلة القرابة بين الأميرة رجوة ومحمد بن سلمان؟

البوابة - صنع الزفاف الملكي الأردني الحدث على مدار اليومين الماضيين وسيطر زواج ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله على الأميرة رجوة على حديث الأردنيين ومراقبي الحدث الملكي حول العالم.

كما وصلت حمى الزفاف الملكي إلى المملكة العربية السعودية، باعتبارها الموطن الأصلي للعروس الأميرة رجوة الحسين، والتي تربطها أيضًا صلة قرابة بالعائلة المالكة السعودية – آل سعود.

ما هي صلة القرابة بين الأميرة رجوة والملك سلمان

تربط الأمير رجوة الحسين بآل سعود من خلال عائلة والدتها التي تُعد من أكثر العائلات نفوذًا في المملكة العربية السعودية – السديري.

السديري وآل سعود

رجوى السيف هي ابنة رجل الأعمال السعودي خالد السيف وعزة السديري.

من خلال والدتها السيدة عزة السديري، يمكن أن تعود جذورها إلى واحدة من أكثر النساء تأثيرًا في تاريخ السعودية، الأميرة حصة بنت أحمد السديري، المعروفة باسم "أم الملوك".

حصة بنت أحمد السديري (1900-1969) وهي الزوجة السابعة لمؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز.

وساعد زواجه الأميرة حصة السديري في ترسيخ الروابط الوثيقة بالفعل بين آل سعود الحاكم وعائلات السديري البارزة – وهي والدة كل من:

الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز آل سعود

الأمير عبد الرحمن بن عبدالعزيز آل سعود

الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود

الأمير تركي الثاني بن عبدالعزيز آل سعود

الأمير سلطانبن عبدالعزيز آل سعود



كما أن والدة الملك عبد العزيز، سارة بنت أحمد، وهي أيضًا من قبيلة السديري.

ويُعتقد أن الملك عبد العزيز، الذي حكم من عام 1902 حتى وفاته عام 1953، كان لديه حوالي 100 طفل من عشرات الزوجات، ومن بين هؤلاء سبعة أبناء من الأميرة حصة بنت أحمد السديري، الذين كانوا من بين المفضلين لدى الملك عبد العزيز وأصبحوا يُعرفون باسم "السديريين السبعة" نظرًا لبروزهم في العائلة المالكة السعودية.

حكم اثنان منهم - فهد وسلمان – مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية، بينما أصبح اثنان آخران - سلطان ونايف - أولياء للعهد.

وقال المؤرخ روبرت لاسي في كتابه داخل المملكة: "كان السديريون القوة في قلب آل سعود، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أعدادهم، لكن بشكل أساسي إلى ولائهم المتبادل وطموحهم للعمل - وهي الصفات التي غرسوها في نفوسهم”.

وتابع: "حتى يوم احتضارها، أصرت حصة على أن يتجمع أولادها السبعة، بغض النظر عن منصبهم، في منزلها مرة واحدة في الأسبوع لتناول طعام الغداء".

كان جد والدة رجوة، عبدالعزيز بن أحمد السديري، "والدة الملوك" شقيق الأميرة حصة بن أحمد.

شجرة العائلة وصلة قرابة رجوة بولي عهد السعودية محمد بن سلمان

وبارتباط الأميرة رجوة الحسين بالملك سلمان بن عبدالعزيز، فهذا يعني أنها على صلة قرابة بالأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.

وأثار غياب الأمير محمد بن سلمان عن مراسم الزفاف الملكي الكثير من التساؤلات، وذلك بعد أن قال مصدران مطلعان على ترتيبات عقد القران إن ولي العهد السعودي، سيكون حاضرًا في العاصمة عمّان.

