البوابة – مع اقتراب عيد الأضحى ، نقدم لكم بعض الأفكار اليدوية التي يمكنك تحضيرها في المنزل بمساعدة الأطفال والتي تعتبر هدايا ثمينة وذكرى رائعة بهذه المناسبة الجميلة.
5 أفكار يدوية لصنع هدايا عيد الأضحى للأطفال
1. بطاقة هلال للعيد: هذه بطاقة بسيطة وسهلة الصنع ومثالية للأطفال من جميع الأعمار.
أنت بحاجة إلى:
ورق مقوى أو بطاقات ورقية، صمغ جليتر، ملصقات الأحجار الكريمة الفضية.
الطريقة:
قم برسم هلال على الورق المقوى وبعد ذلك قم بقصه، ثم قم بوضع الجليتر اللامع وملصقات الأحجار الكريمة على الهلال. يمكنك أيضًا إضافة بعض الزخارف الأخرى ، مثل النجوم أو القلوب.
2. طبق سيراميك الحناء: هدية مرحة ومبتكرة سيحبها الأطفال.
أنت بحاجة إلى:
طبق من السيراميك، وبعض الحناء، وفرشاة رسم.
الطريقة:
تدهن الحناء على الطبق ، ثم تترك لتجف. الحناء ستترك تصميمًا جميلًا وفريدًا على الطبق.
3. الدمى الخشبية المطلية: هذه الدمى سهلة الصنع ، وهي طريقة رائعة لتعليم الأطفال ثقافات مختلفة.
أنت بحاجة إلى:
بعض الدمى الخشبية وبعض الطلاء وبعض الأقلام.
الطريقة:
قم بطلاء الدمى بألوان مختلفة ، ثم استخدم أقلام التحديد لإضافة ملامح الوجه والملابس.
4. قلادة نجمة اوريغامي للعيد: هذه حرفة ممتعة وسهلة سيحبها الأطفال.
أنت بحاجة إلى:
بعض ورق الأوريغامي وبعض الخيوط وبعض الأقلام.
الطريقة:
اطوِ ورقة الأوريغامي على شكل نجمة ، ثم اربطيها ببعض الخيوط. يمكنك أيضًا تزيين النجمة بعلامات.
5. بطاقة العيد المنبثقة: هذه الحرفة اليدوية أكثر صعوبة ، لكنها ممتعة للغاية.
أنت بحاجة إلى:
بطاقات ورق مقوى ومقص وصمغ وأقلام.
الطريقة:
قم بقص بعض الأشكال على البطاقات ، ثم قم بلصقها معًا لإنشاء بطاقة منبثقة. يمكنك تزيين البطاقة بعلامات ، ثم كتابة رسالة بالداخل.
هذه مجرد أفكار قليلة لهدايا يمكنك صنعها يدوياً مع الأطفال في عيد الأضحى . بقليل من الإبداع ، يمكنك تقديم العديد من الهدايا الخاصة التي سيحبها الأطفال.
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