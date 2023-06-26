البوابة – مع اقتراب عيد الأضحى ، نقدم لكم بعض الأفكار اليدوية التي يمكنك تحضيرها في المنزل بمساعدة الأطفال والتي تعتبر هدايا ثمينة وذكرى رائعة بهذه المناسبة الجميلة.

5 أفكار يدوية لصنع هدايا عيد الأضحى للأطفال

1. بطاقة هلال للعيد: هذه بطاقة بسيطة وسهلة الصنع ومثالية للأطفال من جميع الأعمار.



أنت بحاجة إلى:

ورق مقوى أو بطاقات ورقية، صمغ جليتر، ملصقات الأحجار الكريمة الفضية.

الطريقة:

قم برسم هلال على الورق المقوى وبعد ذلك قم بقصه، ثم قم بوضع الجليتر اللامع وملصقات الأحجار الكريمة على الهلال. يمكنك أيضًا إضافة بعض الزخارف الأخرى ، مثل النجوم أو القلوب.



2. طبق سيراميك الحناء: هدية مرحة ومبتكرة سيحبها الأطفال.



أنت بحاجة إلى:

طبق من السيراميك، وبعض الحناء، وفرشاة رسم.

الطريقة:

تدهن الحناء على الطبق ، ثم تترك لتجف. الحناء ستترك تصميمًا جميلًا وفريدًا على الطبق.



3. الدمى الخشبية المطلية: هذه الدمى سهلة الصنع ، وهي طريقة رائعة لتعليم الأطفال ثقافات مختلفة.



أنت بحاجة إلى:

بعض الدمى الخشبية وبعض الطلاء وبعض الأقلام.

الطريقة:

قم بطلاء الدمى بألوان مختلفة ، ثم استخدم أقلام التحديد لإضافة ملامح الوجه والملابس.



4. قلادة نجمة اوريغامي للعيد: هذه حرفة ممتعة وسهلة سيحبها الأطفال.

أنت بحاجة إلى:

بعض ورق الأوريغامي وبعض الخيوط وبعض الأقلام.

الطريقة:

اطوِ ورقة الأوريغامي على شكل نجمة ، ثم اربطيها ببعض الخيوط. يمكنك أيضًا تزيين النجمة بعلامات.



5. بطاقة العيد المنبثقة: هذه الحرفة اليدوية أكثر صعوبة ، لكنها ممتعة للغاية.



أنت بحاجة إلى:

بطاقات ورق مقوى ومقص وصمغ وأقلام.

الطريقة:

قم بقص بعض الأشكال على البطاقات ، ثم قم بلصقها معًا لإنشاء بطاقة منبثقة. يمكنك تزيين البطاقة بعلامات ، ثم كتابة رسالة بالداخل.



هذه مجرد أفكار قليلة لهدايا يمكنك صنعها يدوياً مع الأطفال في عيد الأضحى . بقليل من الإبداع ، يمكنك تقديم العديد من الهدايا الخاصة التي سيحبها الأطفال.



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