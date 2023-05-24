في اليوم الخامس من مهرجان كان ناتالي بورتمان تعيد إحياء تراث ديور

تصدرت العلامة الفرنسية الفاخرة كريستيان ديور السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي بعدة إطلالات ارتدتها كل من ناتالي بورتمان والممثلة الأمريكية جينيفير لورانس.

أما ناتالي بورتمان فقد تصدرت جميع العناوين ومنصات التواصل الإجتماعي بارتدائها نسخة معاد صنعها من أحد فساتين مونسيور كريستيان ديور الأكثر شهرة وأيقونية على مر التاريخ وهو فستان جونون الذي ابتكر عام 1949.

كيت بلانشيت بتصميم من لوي فيوتون في مهرجان كان

أطلت النجمة الأسترالية المتألقة بتصميم آخر للمرة الثانية على سجادة مهرجان كان من المصمم والمدير الإبداعي لدار لوي فيوتون نيكولا جيسكييه بإطلالة أيقونية من خليط المخمل الأسود الفاخر والتافتا الحريري باللون الفستقي الباستيلي وتسريحة شعر بسيطة اعتمدتها الممثلة لتصب التركيز على فخامة القطعة العلوية من الفستان متقن الصنع مضيفة إلى الإطلالة قطعة واحدة من زوج أقراط شوبارد.

لا بد من وجود تعاون قريب يجمع الممثلة والدار الفرنسية العريقة.

إيرينا شايك بتصميم من أرماني بريفيه

بإطلالة خلابة وحالمة من أرماني بريفيه (وهو خط الأزياء الراقية من العلامة التجارية الإيطالية جيورجيو أرماني) تألقت العارضة والنجمة الروسية بفستان أزرق إلكتريك اللون من قماش التول المقطع على طريقة شبكة صيد السمك ومزين بحبات من القطع اللامعة (ستراس) من الأعلى. نسقته مع أقراط أذنين من ميسيكا. واعتمدت تسريحة شعر رطبة ومنسدلة إلى الوراء.

جينيفير لورنس بتصميم خاص من ميزون ديور كوتور

ارتدت الممثلة الأميريكية جينيفر لورنس والوجه الإعلاني الجديد لديور خريف وشتاء 2024 تصميم من ماريا جراتسيا كيوري المديرة الإبداعية لدى دار ديور تصميما حصريا باللون أحمر من قماش التافتا بأسلوب كلاسيكي مع ذيل متوسط الطول وكاب ينسدل على الأيدي اختارت معه عقد من دار كارتييه وشعر منسدل.

ناتالي بورتمان بفستان جونون الأيقوني

حضرت الممثلة الحائزة على الأوسكار ناتالي بورتمان السجادة الحمراء لفيلم "ماي ديسمبر " خلال اليوم الرابع من المهرجان مرتدية أحد أكثر تصاميم كريستيان ديور عبقرية والتي تتميز بالحرفية العالية والعمل الدقيق، فستان جونون من مجموعة خريف وشتاء عام 1949 للأزياء الراقية.

بتنورة صدفية متدرجة مزينة بتطريز أزرق اللون و"بوستييه" بدون حمالات، أبهرت النجمة الامريكية الحضور واستطلعت لفت الإنتباه بهذا التصميم الأيقوني. نسقته مع ستيليتو من الساتان الأبيض مفتوح من الامام. وكلمة جونون هي كلمة فرنسية تعني الآلهة الرومانية واتي تشبه الآلهة هيرا التي كانت تمثل الطاووس في الجمال والعظمة وميكانيكية عملية فتح الريش والذي يظهر كبتلات الورد المتراكمة فوق بعضها البعض.