أناقة كيت ميديلتون أميرة ويلز باللون الأحمر في سباق الأحصنة لعام 2023

ظهر أمير ويلز الأمير ويليام و أميرة ويلز كيت ميدلتون لأول مرة في سباق الخيولRoyal Ascot 2023 هذا الأسبوع. وعلى الرغم من أن ويليام وكيت، قد حضرا سباقات الخيول الشهيرة عدة مرات في الماضي، إلا أن هذا كان أول ظهور لهما في هذا الحدث منذ أن أصبحا أمير وأميرة ويلز وتوليا الشؤون الإدارية للحاكمية.

وتألق الأمير ويليام بقبعة وبدلة "بيسبوك" من الصناعة اليدوية الفاخرة فيما ظهرت كيت بفستان أحمر من تصميم ألكسندر ماكوين، وقد وصل الأمير ويليام والأميرة كيت لليوم الرابع من الحدث السنوي في موكب ملكي، في عربة تجرها الخيول خلف الملك تشارلز و الملكة كاميلا، وتعد رحلة أميرة ويلز على متن العربة الملكية في الواقع الثالثة لها في خلال أسبوع واحد، حيث وصلت أميرة ويلز إلى احتفالات Trooping the Colour في ذات الأسبوع مع أطفالها الثلاثة بينما شارك الأمير ويليام في العرض على ظهور الخيل. ثم انتقل الزوجان معا في عربة يوم الاثنين ليوم غارتر في قلعة وندسور.

تفاصيل إطلالة كيت ميديلتون



من علامتها البريطانية المفضلة أليكساندر ماكوين، اختارت أميرة ويلز كيت ميديلتون فستانا باللون الأحمر الصافي بقماش التافتا والشيفون الناعم بقصة ملوكية وفاخرة بدءا من تفاصيل الفستان العلوية الأنيقة التي جائت على هيئة صدر مفتوح فتحة بحرف V، تميزت بطيتين تداخلا مع بعض يشكلان "بوستييه كيمونو" لينتهيان بحزام قماشي من نفس الفستان ونفس القماش حدد شكل الخصر وأسدل منه باقي تنورة الفستان التي جائت بنهايات شيفون ناعمة وخفيفة تطايرت مع الهواء لخلق مظهر صيفي أنيق وأنثوي.

لائم الفستان جسد كيت ولائم اللون والقصة تفاصيل المناسبة الرسمية.

التنسيق المونوكروماتيك الراقي

من خلال إطلالات كيت ميديلتون خلال الفترة الماضية أصبح من السهل التكهن بأسلوب التنسيق الذي ستتبعه أميرة ويلز في إطلالاتها وبالذات في المناسبات الرسمية، وهو الأسلوب المونوكروماتيك بلون واحد أو لون واحد مع تدرجاته لكامل الإطلالة من أعلى الرأس إلى أسفل القدمين.

أما عن هذه الإطلالة فكانت القبعة هي مصدر التفاصيل الكثيرة في الإطلالة بتفاصيل راقية من الشيفون الملفوف والأورجانزا اللامعة قام فيليب تريسي بابتكار قبعة راقية أخرى تضاف إلى رصيده من الإبتكارات الملكية.

أما بالنسبة للحقيبة فقد اعتمدت "باوتش" من العلامة الفرنسية الفاخرة للجلود "إيرميس" وهي قطعة قديمة أو "فينتيج" باللون البرغندي اللافت، واختارت حذاء أحمر اللون من العلامة البريطانية جينيفر شاماندي بقماش السويد الفاخر وأقراط أذنين من سيمانزي باللون الذهبي.

تفاصيل المكياج والشعر

كان المكياج طبيعيا إلى حد ما عندما يتعلق الأمر بتفاصيل الوجه كاملة لكن بالنمسبة للعيون فقد اختارت تطبيق آيلاينر أسود في المنطقة الداخلية للعين والجفون بتطبيق "سوفت سموكي" واختارت لون أحمر شفاه وردي قريب إلى المرجاني وهو المفضل لديها خلال فصل الصيف وعادة ما تعتمده مع الإطلالات ذات اللون الأحمر.

أما بالنسبة للخدود وباقي الوجه فيبدو أن البرايمر وكريم الأساس هما الخيار الأمثل لكيت للإطلالة بشكل طبيعي وناعم.