لم يخلو أسبوع الموضة للرجال لموضة ربيع وصيف 2023 من ألوان الباستيل التي ظهرت في معظم عروض الموسم.

من العلامة الفرنسية بقيادة المصمم جوناثان أندرسون إلى الأسطورة الإيطالية جيورجيو أرماني تنوعت الابتكارات في هذا الموسم بين الجاكيتات الصيفية الناعمة والبليزر الرسمي بقصات وتدرجات من لوحة ألوان الباستيل الناعمة التي تضفي نضارة وبريق الى اطلالتك الرجالية.

وتكتمل لوحة ألوان الباستيل مع العديد من التنسيقات الراقية سواء نسقت مع ألوان مثل الأبيض والأسود أو البيج.

ألوان الباستيل هي في نهايات عجلة الألوان مما يجعلها من الألوان سهلة التنسيق وأكثر راحة للنظر، وامكانية اندماجها مع باقي الألوان بطريقة جميلة جدا.

ألوان الباستيل لاطلالات الرجال في صيف 2023‎‎:





قدمت العلامة الإيطالية جيورجيو أرماني عرض أزياء مذهل لموضة الرجال لموسم ربيع وصيف 2023 تضمن عدد لا نهائي من الإطلالات التي تضمنت ألوان الباستيل نسقت مع درجات مختلفة من الأصفر والأزرق والرمادي والأبيض العاجي مع العناصر الذكورية في التصاميم من الأكتاف البارزة والبناطيل التشينوز وقصات سراويل متعددة.

أما العلامة الصاعدة للأزياء الفرنسية التي بدأت رسميا المشاركة في أسبوع الموضة الفرنسي "أميري" قدمت عرضا استثنائيا بخفية وحسية ورهافة الخياطة الفرنسية الراقية التي لا تشوبها شائبة وقدمت تصاميم رجالية عصرية تتوجه بالخطاب الى الفئة الشابة الجديدة بصور ظلية (سيلويت) منعش وجديد بألوان ما بين الأزرق البارد والانديجو والوردي الأثيري.

أما بالنسبة لكيم جونز فكما وصف ألوان الباستيل على أنها لوحة ألوانه المفضلة والتي أيضا أحبها المصمم كريستيان ديور فقدم لدار ديور مجموعة ربيع وصيف 2023 بلوحة من ألوان الباستيل منها الأصفر البارد والذي يقع على الدرجة الاخيرة من ألوان الباستيل وبذلة رجالية مميزة باللون الرمادي الباستيل أيضا نسقت مع حذاء بيج وحقيبة ظهر باللون الأزرق الاكترك.

أيضا على تصنيف موقع ميثيريزا للأزياء فقد كانت أكثر قطعة اكسسوار مبيعا لصيف عام 2023 للرجال هي حقيبة ماكوين الشهيرة باللون الأزرق الباستيل من تصميم المصممة سارة بورتون والتي غزت موضة شوارع عام 2023 بلون أخاذ وطبيعة عملية لهذه الحقيبة.

