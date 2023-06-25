ميسي يبتعد عن تمثيل الأرجنتين مؤقتاً

كشفت تقارير إعلامية عن ابتعاد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي عن تمثيل منتخب بلاده لفترة تصل لنحو عام.

ويبدو أن المهاجم المخضرم يعتزم التركيز على مسيرته مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأميركي.

وقضى الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات موسمين عاديين في صفوف باريس سان جيرمان.

واحتفل "ليو" أمس السبت بعيد ميلاده السادس والثلاثين قبل أسابيع من خوض تجربة جديدة في مسيرته الزاخرة بالألقاب.

وقالت صحيفة "دايلي ميرور" البريطانية أن ميسي سيطلب أخذ عامٍ بعيداً عن المنتخب حتى يتأقلم وعائلته مع الحياة في الولايات المتحدة الأميركية.

وخاض الهداف الشهير مسيرته الاحترافية بأكملها في أوروبا مما يعني واقعاً جديداً.

وقالت الجريدة أن اللاعب تحدث مع ليونيل سكالوني مدرب المنتخب حول الابتعاد عن المشاركة الدولية، ومع أن القرار كان مفاجئاً، إلا أنه من المتوقع أن يحصل المهاجم على موافقة الاتحاد الأرجنتيني والمدير الفني.