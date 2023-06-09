ريال مدريد يتلقى دفعة مؤثرة في سعيه لضم ألفونسو ديفيس

حصل ريال مدريد الإسباني على دفعة مهمة في سعيه لاستقطاب الظهير الدولي الكندي ألفونسو ديفيس من بايرن ميونخ الألماني.

واعترف وكيل أعمال النجم الشاب أن مفاوضات تجديد عقد موكله مع النادي البافاري قد انتهت.

ويرتبط اللاعب بعقدٍ مع بطل ألمانيا يمتد حتى صيف عام 2025.

ولم تتواصل إدارة النادي مع ممثلي ديفيس نظراً للتغيرات الكبيرة والمفاجئة في أروقته عقب إقالة المسؤولين أوليفر كان وحسن صالحميديتش.

ماذا قال وكيل ديفيس عن إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد ؟

وكشف نضال هوشه وكيل أعمال ديفيس في تصريحات للصحفي الشهير فابريزيو رومانو: "كنا قريبين من التجديد، كنت في ميونخ، وقرأت أخبار إقالة كان وصالحميديتش، انتظرت عدة أيام لكن النادي لم يتواصل معي، لذلك عدت بالطائرة إلى كندا."

"لم نتخذ قراراً في الوقت الحالي، وألفونسو ما يزال لاعباً في صفوف بايرن ميونخ."

"لا نستطيع تأكيد أو نفي أي شيء."