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رسمياً: الهلال السعودي يعلن صفقة كاليدو كوليبالي

تاريخ النشر: 25 حزيران / يونيو 2023 - 07:58
كوليبالي بقميص الهلال (المصدر: Alhilal_EN@)
كوليبالي بقميص الهلال (المصدر: Alhilal_EN@)

أكد الهلال السعودي اليوم الأحد تعاقده مع النجم الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي قادماً من تشيلسي الإنجليزي في صفقة وصلت قيمته لنحو 25 مليون يورو.

وكان رحيل صخرة دفاع نابولي السابق عن تشيلسي متوقعاً بعد موسمٍ أول متواضع شهد تخبطاً كبيراً للفريق اللندني ككل.

ورغم خوضه 23 مباراة مع البلوز الموسم المنصرم في جميع المنافسات، إلا أن السنغالي لم ينجح في التأقلم مع متطلبات الدوري الإنجليزي.

وسينضم كوليبالي إلى البرتغالي روبن نيفيش الذي رحل عن صفوف ولفرهامبتون صوب الهلال مؤخراً.

يذكر أن أندية الدوري السعودي تتسابق لاقتناص أبرز لاعبي كرة القدم من حول العالم بعد نجاح صفقة ضم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الذي جلبه النصر مطلع العام الجاري.

كلمات دالة:كاليدو كوليباليالهلال السعوديتشيلسيمنتخب السنغال

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