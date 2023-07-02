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سيلينا غوميز تُصاب بوعكة صحيّة وتتغيّب عن حفل ترويج منتجاتها

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 02 تمّوز / يوليو 2023 - 08:11
سيلينا غوميز
سيلينا غوميز

أقيم حفل ضخم للترويج لمنتجات العلامة التجاريّة Rare Beauty وهي علامة التجارية الخاصة بالنجمة العالمية "سيلينا غوميز"، وذلك للترويج لمنتجاتها.

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سيلينا غوميز تغيب عن حفل ترويج منتجاتها  Rare Beauty
 

كانت المفاجأة هو تغيّب النجمة العالمية "سيلينا غوميز" عن الحفل الذي أقيم للترويج لمنتجاتها حيث بدات الشائعات بالانتشار بالإضافة الى تساؤلات عديدة حول سبب غيابها.
 

ومن ضمن الشائعات المنتشرة هو خبر إصابة سيلينا غوميز برجلها جرّاء حادث بسيط أدّى الى اصابتها في قدمها وعدم مقدرتها على السير.
 

وأكّدت غوميز خبر اصابتها بقدمها وذلك من خلال ظهورها عبر تطبيق على شاشة كبيرة في الحفل الذي أقيم واعتذرت لحضورها على عدم مقدرتها على المجيء.
 

اقرأ ايضاًحلا الترك بإطلالة كلاسيكية احتفالًا بميلادها الـ21.. وتبدو نسخة سيلينا غوميزمن رسالة إنستغرام إلى موعد عشاء.. هكذا بدأت علاقة وين مالك وسيلينا غوميز

وظهرت سيلينا في مقطع الفيديو وهي توجه رسالة قائلة: "أنا متأسفة على عدم حضوري الى الحفل فقد كنت متحمسة للقدوم ولكن إصابتي في قدمي منعتني من السير وانا الآن أخوض لعلاج ومن المتوقّع أن أتحسّن بسرعة، وشكراً لجميع الحضور لقدومهم للحفل".

هايلي بيبر وسيلينا غوميز
 

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الاخيرة بتعليقات عديدة حول علاقة سيلينا غوميز وهايلي بيبر، حيث خرجت هايلي بتصريحات حول علاقتها الجيّدة بسيلينا غوميز وأنهما صديقات بالرغم من كل ما يثار حولهما.

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