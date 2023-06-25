ريهام حجاج ترزق بتوأم.. وتطلق على ابنتها اسم مسلسلها

رحبت الفنانة المصرية ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة بتوأم، وكشفا عن اسمهما دون ذكر تفاصيل أخرى بشان الولادة.

ريهام حجاج ترزق بتوأم

وتوجَّه حلاوة عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، ونشر صورة لملاءات بيضاء، وكتب: "حمد الله على سلامتك يا حبيبتي ونور عنيا ريهام حجاج، الحمد لله وما شاء الله ربنا رزقنا جميلة محمد حلاوة ويوسف محمد حلاوة".

ولفت البعض أن الزوجين أسميا ابنتهما "جميلة" نسبة إلى آخر عمل شاركت فيه ريهام، والذي جسدت فيه شخصية "جميلة"، على غرار الفنان المصري تامر حسني الذي أسمى ابنه نسبةً إلى فيلمه "آدم".

ويُشار إلى أن ريهام أخفت حملها بطفلها عن الجميع، وخلال ظهورها في مسلسل "جميلة"، الذي عرض في موسم رمضان 2023، جسدت شخصية امرأة حامل؛ لذلك لم يشعر الجمهور بزيادة وزنها.