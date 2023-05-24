رنا شميس تقلد إطلالة نوال الزغبي: "أصلًا نفس الشي"

قلَّدت الفنانة السورية رنا شميس إطلالة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، التي اعتمدتها في الفيديو الذي شاركته عبر حسابها في "تيك توك"، الذي ظهرت فيه ترقص على أنغام أغنيتها "ريتو" في شوارع مدينة كان الفرنسية.

رنا شميس تقلد نوال الزغبي

في الصورة التي شاركتها رنا شميس عبر حسابها في "تويتر"، تظهر شميس مرتديةً تيشيرت وردي اللون نسَّقته مع تنورة كحلية متوسطة الطول، فيما انتعلت حذاءً رياضيًا أبيض اللون.

وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة، فيما حملت حقيبة يد كبيرة مخططة باللونين الأسود والأبيض، وغطَّت عينيها بنظارات شمسية سوداء.

وأرفقت شميس صورتها بصور لإطلالة نوال الزغبي، وكتبت: "أصلًا نفس لشي بس انتو بتحبو نوال (وأنا كمان بحبها)".

رنا شميس تعتمد نيو لوك جديد

وفي وقت لاحق، شاركت رنا شميس عبر حسابها في "إنستغرام" مقطع فيديو تستعرض فيه مظهرها الجديد، حيث اعتمدت قصة شعر قصير، واختارت تسريحة على طريقة "الكيرلي".



