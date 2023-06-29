المسلسل التركي "القليل من ضوء النهار" بنهايتين سعيدة وحزينة.. والجمهور صاحب القرار

استطاع المسلسل التركي الشهير "القليل من ضوء النهار" تحقيق نسبة مشاهدات عالية وجذب الأنظار اليه منذ عرض الحلقة الأولى منه، وذلك بسبب الدراما والتفاصيل الشيّقة فيه.

مسلسل القليل من ضوء النهار بنهايتين مختلفتين



مع اقتراب نهاية الحلقة الأخيرة من مسلسل "القليل من ضوء النهار" وفي ظاهرة هي الأولى من نوعها قرر رواد السوشال ميديا تصوير نهايتين مختلفتين للحلقة الأخيرة من المسلسل، نهاية واحدة حزينة والأخرى سعيدة، وقرر صناع العمل ترك الخيار لـ للجمهور بتحديد النهاية التي يردونها.

وبناء على طلب المشاهدين سيتم عرض النهاية السعيدة يوم الاثنين القادم على القناة الرسمية التي تُعرض المسلسل، ولم تُكشف بعد أي تفاصيل أخرى حول النهاية الحزينة ومتى سيتم عرضها.

وتفاعل الجمهور مع هذا القرار والفكرة، مرحبين فيها، وطالب الكثير من الجمهور أن تتبع شركات الإنتاج هذه الطريقة بوضع أكثر من نهاية للأعمال الناجحة.

تفاصيل مسلسل "القليل من ضوء النهار"



يدور أحداث العمل حول فتاة تدعى أليف تعمل كمنظمة حفلات زفاف تتزوج من حبيبها وتعيش معه حالة حب كبيرة منذ أيام الدراسة، وفي أحد الأيام تفقد اليف زوجها في حادث سير لتنقلب حياتها رأساً على عقب.



تكتشف اليف بعد وفاة زواجها بانها كانت تعيش في كذبة وهناك العديد من الأسئلة التي تدور حول حياة زوجها.