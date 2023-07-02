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بعد إهانتها الرجل.. تحويل رضوى الشربيني للتحقيق

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 02 تمّوز / يوليو 2023 - 01:31
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

جرى تحويل الإعلامية المصرية رضوى الشربيني للتحقيق، بعد مشاركتها منشورًا تتحدث فيه عن "الخروف" عبر حسابها في "فيسبوك".

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تحويل رضوى الشربيني للتحقيق

في التفاصيل، حوَّلت إدارة قنوات cbc الشربيني للتحقيق، لافتين إلى منشورها سبب الإساءة لاسم المؤسسة، على الرغم أنه نشر عبر حسابها الرسمي ولم يجرى إذاعته أو نشره على إحدى منصات القناة.

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني تسيء للرجال

وبالعودة لمنشور الإعلامية، فقد اعتبر الكثيرون أن منشورها يعد إساءة للرجال، بعد تشبيهها إياهم بـ"الخراف"، حيث كتبت: "مش فاهمة ليه البنات ما بتحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه".

رضوى الشربيني
 

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كلمات دالة:رضوى الشربيني

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