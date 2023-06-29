أجمل إطلالات رضوى الشربيني.. وهذه موديلات المجوهرات التي تعتمدها

تصدرت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني الترند في الساعات القليلة الماضية، بعدما ارتفعت نسبة البحث عن قصة حياتها ومسيرتها المهنية الإعلامية الناجحة.

وسنستعرض في هذا المقال سيرة مقدمة البرامج رضوى الشربيني التي ولدت في 30 سبتمبر (أيلول) علن 1981.

وهي إعلامية مصرية، تقدم برنامج "هي وبس" على قناة CBC سفرة منذ مطلع عام 2017. كما قدمت بعض البرامج التلفزيونية منها برنامج مخصص للسيارات على قناة المحور، وبرنامجا فنيا على قناة الحياة، وبرنامج "أنا مصر" في التلفزيون المصري، بالإضافة إلى عملها في شبكة تلفزيون العرب في البرنامج الإخباري "بروباجندا تي في".

إضافة إلى اهتمامها بقضايا المرأة بشكل خاص، كما تعتبر من الداعمات لهن بشكل كبير، بحيث تقوم بتقديم النصائح لهن للعمل على تحسين حياتهن الشخصية والاجتماعية، كما تحثهن على الاعتماد على أنفسهنّ في ما يتعلق بمداخيلهن المادية.

تعتبر رضوى الشربيني اليوم من بين أبرز الإعلاميات وأشهرهن في الوطن العربي أجمع، بحيث يتابعها الجمهور من مختلف الدول العربية ويقوم بنشر مقاطع عديدة من برامجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أجمل إطلالات رضوى الشربيني:

إطلالة باللون الأزرق السماوي الراقي

شاركت رضوى الشربيني الإعلامي خيري رمضان في حفل زفاف ابنه، مرتدية ثوباً برّاقاً من توقيع العلامة التجارية TAYA Coutur المختصة بتصاميم الفساتين الأنيقة، وعمدت على تزيين مظهرها بقطع مجوهرات من دار المجوهرات GLAMOUR Jewellery، وذلك بالتعاون والتنسيق مع خبير الموضة والمظهر سعيد رمزي، حيث بدت غاية في الأناقة بتفاصيل الفستان العلوية بقماش الأورجانزا والتطريز الأزرق الانيق.

إطلالة باللون الوردي الماغناتيك الجريء

حضرت رضوى الشربيني زفاف ابنة الإعلامي و الصحفي خالد صلاح فرحته واحتفاله بزفاف إبنته، مرتدية فستانا أنثويا وأنيقا باللون الوردي الماغناتيك الجريء والقوي. من توقيع العلامة التجارية Temraza.

وحرصت على تزيين مظهرها بتصاميم مجوهرات من دار العلامة التجارية IRAM Jewelry، وذلك بالتعاون والتنسيق مع خبير الموضة والمظهر سعيد رمزي، وحرصت رضوى على الظهور بكل أنوثة بتسريحة الشعر المنسدلة والتمويجات التي زادت من أناقة الإطلالة.

أناقة الفستان الأسود والتنسيق الراقي الذي يمكنك اعتماده في إطلالاتك

نشرت رضوى الشربيني فيديو قصير عبر حسابها الرسمي ضمن تطبيق انستقرام، وهي خلف كواليس تصوير برنامجها الحالي، مرتدية ثوبا أسود اللون من العلامة التجارية Luisa Spagnoli، وأكملت إطلالتها الأنثوية الراقية بأقراط متدلية كبيرة التصميم من العلامة التجارية Layla Kaisi Collection، والذي دائما ما تحرص الإعلامية رضوى الشربيني على اختيار قطع مجوهرات فريدة ومميزة من هذه الدار. ويمكنك استيحاء إطلالتك لحفل في مكان مغلق أو احتفال صيفي من هذه الإطلالة.

