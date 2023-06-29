هكذا عاقب مختار قرية تركية كل من تخلف عن صلاة عيد الأضحى.. فيديو صادم

تداول رواد السوشال ميديا فيديو وصفوه بـ "الصادم" من إحدى قرى مدينة بولو في تركيا يكشف طريقة تصرف مختار هذه القرية مع الأشخاص الذين لم يذهبوا لصلاة عيد الأضحى يوم الأربعاء.



فيديو صادم لطريقة عقاب على عدم الصلاة في تركيا



تناقل الجمهور فيديو من قرية في مدينة بولو التركية، قرر فيها مختار القرية معاقبة كل شخص لم يذهب إلى صلاة العيد على طريقته الخاصة.



وفي التفاصيل وبعد ان حدد المختار هوية مجموعة من الأشخاص لم يتواجدوا في صلاة عيد الأضحى فجر يوم أمس الأربعاء، قرر معاقبتهم على طريقته الخاص.



مختار احدى القرى بمدينة بولو التركية يقوم بتحديد الاشخاص الذين لم يذهبوا الى صلاة العيد ويرميهم في بركة ماء باردة جدًا pic.twitter.com/giwvaZcgkt — Salah (@MrSalah05) June 29, 2023

وقام المختار بالتعاون مع بعض الأشخاص بالإمساك بكل شخص لم يذهب للصلاة وحمله ثم رميه في بركة ماء باردة جدًا كنوع من العقاب.



وظهر في الفيديو عدد من الرجال وهم يحملون شخص بالقوة وبالرغم من محاولته المقاومة إلا انهم قاموا برميه داخل بركة ماء باردة.



ووصف بعض رواد السوشال ميديا تصرف المختار وطريقته بالطريفة، فيما انتقد آخرون هذا التصرف، معتبرين أنه لا يحق له معاقبة أي شخص على عدم أداء الصلاة، وأن العقاب والثواب في يد الله وحده ولا يجوز لأي شخص أن ينصب نفسه في مكان للحكم على الأشخاص.



وقال البعض إن المتغيب عن الصلاة قد يكون بسبب حالة مرضية أو عذر لا يمكن الكشف عنه وأن العقاب مرفوض بهذه الطريقة.

