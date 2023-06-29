مذيع بي إن سبورت يتزوج من صديقة ابنته.. هل تخلى عن زوجته المريضة؟

أعلن مذيع قناة بي إن سبورت في قطر الإنجليزي ريتشارد كيز ويبلغ من العمر 66 عامًا في خبر مفاجئ وصادم عن عقد قرانه على صديقته ابنته.



مذيع بي إن سبورت ريتشارد كيز يعقد قرانه على صديقة ابنته



ويأتي قرار الارتباط رسميًا بعد فترة مع إعلان كيز علاقته بصديقة ابنته ويبلغ عمرها 35 عامًا، في الوقت الذي تم الإعلان عن إصابة زوجته بمرض السرطان.



وتعرض الإعلامي الرياضي حينها للهجوم حيث اعتبر البعض انه تخلى عن زوجته المريضة خلال فترة مرضها ووقع في حب فتاة تصغره بالعمر سنوات.



وأُعلن عن عقد قران المذيع الأمريكي على عروسته الجديدة في حفل زفاف بسيط أقيم في ديفون يوم السبت الماضي وسط تواجد عدد من الأصدقاء وأفراد عائلة العروسين، وأكدت المصادر أن ابنته جيما لم تتواجد في حفل الزفاف.



Richard Keys marries 35-year-old friend of his daughter in Devon https://t.co/fRUd1OkmCw — nick pisa (@NickPisa) June 28, 2023

وكان المذيع الإنجليزي قد نفى أنه تخلى عن زوجته جوليا خلال فترة مرضها وأكد انه انفصل عنها قبل سنوات طويلة من إعلانه علاقته بحبيبته الشابة في عام 2016.



والجدير بالذكر ان جوليا كانت قد صرحت في وقت سابق ان علاقة كيز مع صديقة ابنتهما قد دمرت عالمها بعد معاناتها مع سرطان الغدة الدرقية وهو ما نفاه المذيع الأمريكي.



وجوليا هي خبيرة في العلاقات الزوجية وكانت قد اتهمت زوجها في وقت سابق بمحاولته اغواء صديقة ابنته، وأكدت أنها رصدت مؤشرات الخيانة في علاقتها الزوجية التي استمرت 34 عامًا.