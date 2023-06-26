البوابة - يترقب ملايين المسلمين في شتى بقاع الأرض لمتابعة تفاصيل عملية تغيير كسوة الكعبة المشرفة واستبدالها بالكسوة الجديدة على الهواء مباشرة وذلك تحت إشراف وتنظيم المسؤولين في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ويتوجه المهتمون بمتابعة تغيير كسوة الكعبة المشرفة نحو محرك "غوغل" للبحث عن موعد تغيير كسوة الكعبة 2023.

واعتادت المملكة العربية السعودية على تغيير كسوة الكعبة المشرفة في فجر يوم التاسع من شهر ذي الحجة، يوم عرفة، فيه يقف الحُجّاج على جبل عرفة الذي يُعَد أهم أركان الحج، وهو المشعر الوحيد الذي يقع خارج حدود الحرم.

موعد تغيير كسوة الكعبة 2023

وفي حج 1444 هـ-2023، تستعد المملكة العربية السعودية لتغيير كسوة الكعبة 2023 فجر يوم الثلاثاء، 9 ذي الحجة، الموافق للسابع والعشرين من يونيو 2023.

وجريًا على عادتها في مثل هذا اليوم من كل عام، تقوم كوادر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باستبدال الكسوة القديمة بكسوة جديدة والمكونة من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب.

تغيير كسوة الكعبة

خلال تغيير كسوة الكعبة، يتم رفع كل جنب من جوانب الكعبة الأربع على حدة، إلى أعلى الكعبة المشرفة ويتم تثبيت الجنب من أعلى بربطها وإسقاط الطرف الآخر من الجنب بعد أن يتم حل حبال الجنب القديم، بتحريك الجنب الجديد إلى أعلى وأسفل في حركة دائمة، بعدها يسقط الجنب القديم من أسفل ويبقي الجنب الجديد، وتتكرر العملية أربع مرات لكل جانب إلى أن يكتمل الثوب.

وبعدها يتم وزن الحزام على خط مستقيم للجهات الأربع بخياطته، وتبدأ هذه العملية أولًا من جهة الحطيم، لوجود الميزاب الذي له فتحة خاصة به بأعلى الثوب، وبعد أن يتم تثبيت كل الجوانب تثبت الأركان بحياكتها من أعلى الثوب إلى أسفله.

وتستهلك كسوة الكعبة نحو 670 كيلوغرامًا من الحرير الخام الذي تتم صباغته داخل المجمع باللون الأسود و120 كيلو غرامًا من أسلاك الذهب و100 من أسلاك الفضة.

وتتوشح الكسوة من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء (بطريقة الجاكارد) كتب عليها لفظ "يا الله يا الله"، "لا إله إلا الله محمد رسول الله" و"سبحان الله وبحمده" و"سبحان الله العظيم" و"يا ديان يا منان" وتتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها.

وتبلغ قطع حزام كسوة الكعبة المشرفة 16 قطعة، و6 قطع و12 قنديلًا أسفل الحزام و4 صمديات توضع في أركان الكعبة، و5 قناديل "الله أكبر" أعلى الحجر الأسود، إضافة إلى الستارة الخارجية لباب الكعبة المشرفة.

ما هو اسم كسوة الكعبة؟