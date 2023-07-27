عرّاها وقطع أحبالها الصوتية.. عراقية تتعرض لأبشع جريمة على يد طليقها

البوابة - في الوقت الذي ما يزال فيه الشارع العراقي تحت وقع جريمة مقتل الطفل موسى ولاء تعذيبًا على يد زوجة أبيه، صُدم اليوم بجريمة تتضمن تفاصيل أكثر بشاعة حينما أقدم أحدهم على طعن طليقته أكثر من 30 طعنة انتقامًا منها.

وبدأت تفاصيل الجريمة المروّعة تتكشف لدى الشارع العراقي، أملًا في أن تتحول إلى قضية رأي عام، حينما نشر حساب "حقوق المرأة العراقية" عبر منصة "إكس"، تويتر سابقًا، مقطع فيديو تضمن لقاء حصريًا أجرته إحدى القنوات الفضائية في العراق مع والد الضحية أسماء (27 عامًا).

أسماء تتعرض إلى 31 طعنة مميتة على يد طليقها في بغداد

وكشف والد الضحية أسماء، في التقرير المُتلفز، تفاصيل الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له ابنته على يد طليقها قبل أيام حينما انقض عليها بسكينه الحادة ووجه لها 31 طعنة في أنحاء متفرقة من جسدها، وذلك أثناء تواجدها في مناسبة عائلية برفقة بنات عمها.

وذكر والد أسماء أن ابنته تصارع الحياة في أحد مستشفيات العاصمة العراقية بغداد بعدما أقدم الجاني على سحلها في الشارع محاولًا تعريتها ومن ثم طعنها في رقبتها متسببًا في قطع الأوتار الصوتية.

وقال بأن الجاني تعمّد التمثيل بجسد ابنته في الشارع العام وأمام المارة، متجردًا من مشاعر الإنسانية والشرف، مطالبًا بالقبض عليه إذ ما يزال حرًا طليقًا بعد القيام بجريمته المروّعة.

كما طالب والد أسماء بإحقاق الحق، وعدم تجاهل قضية ابنته المعنفة التي كادت أن تخسر حياتها على يد طليقها الذي يضايقها من 7 أشهر بعد انفصاله عنها.

موسى ولاء

سادت حالة من الغضب في الشارع العراقي، بعد إعلان وفاة الطالب العراقي موسى ولاء (7 سنوات) إثر تعرضه للتعنيف على يد زوجة والده.

وكشفت تقارير إخبارية عراقية أن زوجة نفذت أسوأ أنواع العذاب في جسد الطفل موسى مستخدمة الأسلاك الكهربائية ومن ثم السكين والملح والخنق، إلى ان فاضت روحه إلى باريها.

وذكرت مصادر مطلعة أن الأجهزة الأمنية المصرية تمكنت من القبض على زوجة والد الطفل لاستكمال إجراءات التحقيق، وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.