يمتاز باطلالات بزاوية 360 درجة..بيع بنتهاوس في نخلة دبي 220مليون درهم

أعلنت شركة لوكسهابيتات سوثبيز (Luxhabitat Sotheby) العقارية العالمية مؤخرا أنها أتمت صفقة لأغلى بنتهاوس (شقة علوية) على جزيرة النخلة في جميرا في مدينة دبي بقيمة 220 مليون درهم، أي نحو 59,898,168 دولار امريكي.

مواصفات الـ "بنتهاوس" في نخلة دبي

وفي التفاصيل، فقد تمكنت الشريكة التنفيذية في الشركة، هوني ديلامي، من إتمام بيع بنتهاوس مكون من أربعة طوابق في "أفا في النخلة جميرا، دورتشستر كولكشن"، وهو مشروع في غاية الفخامة في النخلة يتألف من 17 وحدة سكنية فقط.

بيع بنتهاوس بـ 220 مليون درهم في نخلة جميراhttps://t.co/pWArlf3j2F#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/HhfYK0BWRp — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 30, 2023

اطلالات بزاوية 360 درجة

يتمد البنتهاوس على مساحة بنائية تبلغ 33,406 قدم مربعة. يتميز العقار ببركة سباحة بزاوية 360 درجة ويوفر إطلالات خلابة على جزيرة النخلة وبرج العرب وعين دبي، كما يحتوي على حديقة داخلية مكونة من أربعة طوابق بمساحة 200 متر مربع وتراس على السطح يوفر إطلالات بزاوية 360 درجة ايضا.

صرحت هوني قائلة: "إن جزيرة النخلة جميرا أثبتت أنها واحدة من أكثر المواقع المرغوبة لعملاء فئة الثراء الفائقة.

يقدم "أفا في النخلة جميرا، دورتشستر كولكشن" وحدات سكنية حصرية مع تراسات خاصة وبركة سباحة وإطلالات بزاوية 270 درجة. يتضمن المشروع وحدات سكنية من نوع سيمبلكس ودوبلكس.

جزيرة النخلة تكتسب مكانة استثنائية في سوق العقارات

وتكتسب جزيرة النخلة مكانة استثنائية في سوق العقارات في دبي، حيث يجد المستثمرون من فئة الثراء الفائق فرصًا فريدة للاستثمار والاستمتاع بأسلوب حياة فاخر وإطلالات استثنائية على معالم متعددة من المدينة الاستثنائية.