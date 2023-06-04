موتورولا تطلق جهازين قابلين للطي..هل تتمكن من منافسة سامسونج؟

اطلقت شركة موتورولا هاتفين قابلين للطي، وهما رازر 40 و رازر 40 الترا. وفي التقرير أدناه، سنتناول أبرز مواصفات وميزات رازر الترا، وهو الجهاز الأغلى ثمنًا بينهما.

تصميم موبايل موتورولا رازر ٤٠ الترا

تم تغيير التصميم بشكل كبير عما سبقه، وهذا جانب مهم بما أن الهواتف القابلة للطي الحديثة تستهدف بشكل أساسي الفئة التي تهتم بالتصميم الجذاب.

قامت الشركة بتقليل الفجوة بين جزئي الهيكل عند الإغلاق. وقد قامت أيضًا بتقليص حواف الشاشة الرئيسية وجعل الثنيات أقل وضوحًا. وأخيرًا، قامت بإضافة شاشة خارجية فعلية يمكن استخدامها بشكل فعال.

الى ذلك، صممت موتورولا لهذا الجهاز شاشة خارجية بحجم 3.6 بوصة. عملت الشركة مع مطوري التطبيقات لتحسين عدد قليل من التطبيقات للتشغيل على شاشة الغلاف، بما في ذلك Netflix وDisney+ وSpotify، حيث لن تقتصر شاشة الغلاف على الاشعارات وحسب.

مواصفات وميزات الجهاز

وفي حين لا يزال يعتمد على معالج Snapdragon 8+ Gen 1، فإن يمكن للشاشة الرئيسية بحجم 6.9 بوصة الآن أن تعمل بسرعة 165 هرتز، في حين تعمل الشاشة الثانوية بسرعة 144 هرتز.

ازدادت أيضًا سعة البطارية إلى 3800 مللي أمبير، لكنها، وفق خبراء ومستخدمين، لم تتحسن في سرعة الشحن.

في الوقت نفسه، فقد شهدت الكاميرا بعض التحسينات أيضًا، خاصة الكاميرا الرئيسية.

ولم يعد تعتمد الجهاز على تقنية Quad-Bayer، بل يستخدم مستشعرًا قياسيًا بدقة 12 ميجابكسل وتتمتع بعدسة واسعة بفتحة عدسة f/1.5.

موتورولا في منافسة شرسة



وتواجه شركة موتورولا حاليا منافسة شرسة، حيث سبقتها شركة سامسونج باصدار سلسلة هواتف Galaxy Flip ، والتي كانت الخيار الأمثل للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف قابل للطي. فهل سيستطيع هذا الجهاز قلب الموازين والتغلب على شركة سامسونج؟ سنعرف ذلك في قادم الايام.