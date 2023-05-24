بيع ساعة باتيك فيليب بمبلغ خيالي في مزاد علني.. امتلكها آخر أباطرة الصين

بيعت ساعة من نوع باتيك فيليب كان يمتلكها الأمبراطور الصيني إيسين جيورو بويي وهو آخر الأباطرة في الصين بمبلغ خيالي في مزاد علني أقيم يوم أمس الثلاثاء في مدينة هونغ كونغ.

بيع ساعة من نوع باتيك فيليب بـ ملايين الدولارات في مزاد علني

عُرضت ساعة الأمبراطور الصيني إيسين جيورو بويي في مزاد علني وهي الساعة التي كان قد اهداها بويي إلى مترجمه الروسي بعد خروحه من معتقل سويفتي.

وفي التفاصيل أقامت دار فيليبس البريطانية مزادًا علنيًا على ساعة من نوع باتيك فيليب ذات الرمز المرجعي 96، والتي تعتبر أول ساعة تحمل رمزًا مرجعيًا من دار الساعات السويسرية الشهيرة.

وثمن عدد من الخبراء الساعة بقيمة 5 ملايين دولار إلا انها وبعد مزايدات استمرت 5 دقائق فقط بيعت الساعة بما يقارب الـ 5 مليون دولارًا، ووصل سعرها الإجمالي مع العمولة إلى 6 ملايين دولار أمريكي.

وتعتبر هذه الساعة أول موديل يحمر رمزًا مرجعيًا، ومزينة برمز يمثل إحدى مراحل القمر، وكانت ملكًا للأمبراطور الصيني إيسين جيورو بويي، وهو آخر الأباطرة من سلالة تشينغ.

وعن عملية البيع هذه قال توماس بيراتزي رئيس قسم الساعات في دار فيليبس أن السعر الذي وصلت له الساعة هو الاعلى ضمن ساعات "باتيك فيليب" من هذا الرقم المرجعي.

وأردف أنه لا تزال 3 نسخ من هذه السلسلة متوفرة حول العالم.