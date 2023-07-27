فيديو +18: شرطة حماس تهدم منزلا فوق راس صاحبه وتقتله بحجة البناء المخالف

اقدمت الشرطة التابعة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة على هدم سور منزل فوق راس صاحبه بحجة عدم وجود ترخيص

واعلن عن وفاة المواطن شادي ابو قوطة بعد هدم بلدية خانيونس التابعة لحماس المنزل عليه، وهو شقيق مصور صحفي يعمل لصالح قناة الجزيرة الحدث

واشارت المصادر الى ان بلديه حماس في منطقة خان يونس احضرت جرافه لازاله "التعديات" كما يدعون وهدموا السور على صاحب المنزل الذي لم يأخذ فرصته في الابتعاد .



وقال شهود عيان لـ البوابة ان السور الذي اعتدت عليه الشرطة مبني منذ عشرات السنين.

وعلى الفور اندلعت احتجاجات في المنطقة ضد حركة حماس التي منعت اعلامها من تغطية التغطية وقالت مصادر ان المحتجين اشعلو الاطارات ورمو عناصر حماس بالحجارة



واعلن د. علاء الدين البطة رئيس بلدية خان يونس ومجلس البلدية استقالتهم فيما حملة عائلة المتوفي شادي ابو قوطة بلدية خانيونس وشرطة حماس مسؤولية وفاة ابنها، ودعت الجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها حفاظا على السلم الأهلي.



