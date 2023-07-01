فيديو يثير الغضب.. ماكرون يرقص في حفل والإحتجاجات تشتعل في فرنسا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يثير الغضب، يظهر فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يرقص خلال حفلة للمطرب الإنجليزي إلتون جون في باريس، في الوقت الذي تشهد فيه بلاده فوضى واحتجاجات عارمة.

وتم تصوير فيديو ماكرون وهو يرقص على أنغام الحفلة بدون علمه، وبعد انتهاء الحفل، قام الرئيس الفرنسي وزوجته بريجيت بالتقاط صورة مع المطرب الشهير.

وقد انتقد نشطاء وبعض وسائل الإعلام انشغال الرئيس ماكرون بالحفل الموسيقي في ظل تصاعد المظاهرات في أنحاء فرنسا.

رغم اتساع نطاق الاحتجاجات على مقتل شاب برصاص شرطي فرنسي.. #ماكرون يشارك في حفل غنائي للمطرب البريطاني إلتون جون#العربية pic.twitter.com/ngGoVcFlEF — العربية (@AlArabiya) June 30, 2023



وتسبب مقتل شاب ترجع أصوله لشمال إفريقيا برصاص شرطي عند نقطة تفتيش مروري، في اشتعال أعمال عنف في أنحاء فرنسا، الأمر الذي دفع الرئيس إيمانويل ماكرون لعقد اجتماع أزمة مع كبار وزراء الحكومة الخميس.

وأعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، أن الحكومة تدرس جميع الخيارات للتصدي لأعمال العنف المستعرة في مختلف أنحاء البلاد، وحثت جميع الوزراء على العودة فوراً إلى العاصمة في حال قاموا برحلات عمل.

"إشارة المرور في الشارع خضراء.. ولكن السيارات لن تمر لأنها مشتعلة".. مشاهد مروعة لسيارت مقلوبة ومشتعلة في #باريس خلال أعمال الشغب العنيف احتجاجا على مقتل الشاب نائل برصاص الشرطة#العربية pic.twitter.com/9rYD22yDjS — العربية (@AlArabiya) June 30, 2023

وأفادت إذاعة France Info أن توجيهات صدرت للوزراء بالبقاء في باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأشارت بورن إلى أنه من المتوقع أن تكون الليلة صعبة للغاية، وأن الحكومة تدرس جميع الاحتمالات للسيطرة على أعمال العنف، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الجمعة، تعزيز انتشار قوات الأمن في كلّ أنحاء البلاد وتعبئة 45 ألفاً من عناصر الشرطة والدرك .

