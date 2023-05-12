فشل جهود مصرية للوصول إلى هدنة في غزة

فشلت الجهود المصرية في الوقت الحالي في التوصل إلى وقف إطلاق نار الليلة، في غزة بعد جولة ثانية على ما يبدو من الحوار المصري مع اسرائيل وحركة الجهاد الاسلامي

وقالت مصادر اعلامية متطابقة منها قناة العربية ان تل ابيب تشترط ازالة جميع منصات الصواريخ من غزة لاتمام الاتفاق وتصر على ذلك وتطلب من مصر ابلاغ الجهاد الاسلامي بذلك

واشارت الى ان مصر تبلغ تل ابيب ان ازالة هذه المنصات يحتاج الى تقديم بادرة حسن نية من جانبهم

وواصلت الطائرات الاسرائيلية ليلة الجمعة السبت عدوانها على فطاع غزة وقالت تقارير فلسطينية ان هجمات اسرائيلية استهدفت رفح جنوب القطاع حيث سمع دوي انفجارات متتالية ، كما تعرض موقع يتبع للمقاومة في حي السلام شرق رفح لغارة اسرائيلية