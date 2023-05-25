رحيل حسين نازك الاب الروحي لفرقة العاشقين الفلسطينية

توفي في دمشق الموسيقار الفلسطيني حسين نازك عن 81 عاما والذي يعد احد رموز الفن الفلسطيني ومؤسس فرقة العاشقين الفلسطينية والاب الروحي لالاف الفنانين الفلسطينيين الشباب
ونعت نقابة الفنانين السوريين والوسط الثقافي والموسيقي الموسيقار نازك ابن القدس الذي عاش في دمشق التي فتحت له ذراعيها لعقود واحتضنته واحتضنت اعماله الفنية
ولطالما تغنت الاجيال الفلسطينية بالحان حسين نازك الذي قدم افضل لحن لاغنية بلادي يا ارض الجدود، وأغنية والله لزرعك بالدار، يا شعبي يا عود الند، "نشيد يوم الأرض فلتسمع كل الدنيا "، و"أغنية إشهد يا عالم علينا وع بيروت"
من هو حسين نازك؟
- ولد في مدينة القدس المحتلة عام 1942
- استقر في دمشق منذ عام 1969 بعد ان تنقل في عدة عواصم بعد الاحتلال الاسرائيلي للمدينة
- بدأ مشواره الطويل في التأليف والتلحين والتوزيع عازفاً على مختلف الآلات في عدة فرق موسيقية غربية وشرقية
- شارك بتأسيس فرقة جوالة
- في سورية عمل في الإذاعة والتلفزيون السوريين مشاركا في برامجهما المتنوعة عازفاً ومؤلفاً
- نشر التراث الفلسطيني وأسس وأسهم بتأسيس العديد من الفرق الفنية في التجمعات الفلسطينية في سورية، وأهمها فرقة العاشقين
- تغنى بالحانه عشرات الفنانين السوريين أمثال صباح فخري ومصطفى نصري وسمير حلمي ونعيم حمدي.
- ساهم في تاسيس فرقة زنوبيا القومية الحديثة، حيث ألف ووزع موسيقا أعمالها المسرحية وأشرف على تنفيذها
- تركت ألحانه وبصمته الموسيقية على الكثير من المسلسلات والبرامج
- قدم الحانا لحفلات الافتتاح لأربع دورات رياضية كبرى، منها الدورة العربية الخامسة 1976، ولوحة من حفل افتتاح دورة المتوسط 1987،
- قدم موسيقا لـ 85 فيلماً روائياً وتسجيليا.
- نال نازك عدة جوائز عن أعماله الموسيقية منها الجائزة الأولى لأفضل توزيع أوركسترالي لنشيد وطني بلاد العرب أوطاني، وجائزة أفضل استخدام موسيقي للتراث العربي من مهرجان قرطاج 1980 وجائزتان ذهبيتان من اليابان لأفضل عرض موسيقي ياباني