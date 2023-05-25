رائد الفضاء الإماراتي "النيادي" ينشر صورة مذهلة للعاصمة عمان من الفضاء

بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والسبعين لاستقلال الأردن، قام رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بنشر صورة للعاصمة عمان من محطة الفضاء الدولية.
ووجه النيادي سلامه لأهل النشامى وأخوته في الأصالة العربية، ولأهل الشهامة والكرم، كما كتب في تغريدة على موقع "تويتر: "رسالة سلام لأردن الحضارة والجمال، من بتراء الأنباط إلى البحر الميت".
وأهدى النيادي هذه الصورة للعاصمة عمان التي تحتل مكانة خاصة في قلبه، احتفاءً بالمناسبة الخاصة لاستقلال المملكة الذي يصادف اليوم 25/ أيار.
ويعتبر سلطان النيادي (41 عاماً) يعتبر رابع رائد فضاء من دولة عربية والثاني من الإمارات العربية المتحدة الذي يشارك في مهمة فضائية، ويتميز بأنه أول رائد فضاء عربي يقوم بالخروج خارج محطة الفضاء الدولية لمدة تزيد عن ست ساعات وثلاثين دقيقة.
ويُلقب النيادي بـ"سلطان الفضاء"، لأنه أول عربي يشارك في مهمة فضائية طويلة المدى، حيث انطلق إلى محطة الفضاء الدولية في بداية شهر مارس/آذار، على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس".