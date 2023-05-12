خلل تقني يضرب الفيس بوك في فلسطين والأردن

تحدث نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك في فلسطين عن خلل كبير وصف بـ "الهستيري" ضرب التطبيق الذي بدا يتصرف نيابة عن المشترك ومنها ارسال طلبات صداقة بشكل اوتوماتيكي

فيس بوك في فلسطين.. خلل "هستيري" يصل طلبات الصداقة عشوائياً

وقال النشطاء انه بات يصلهم طلبات صداقة بشكل عشوائي واذا قمت بالتصفح يقوم حسابك بارسال طلبات صداقه ومتابعه عشوائيه لاشخاص تعرفهم او لا تعرفهم

واشارو الى ان الخلل لايشمل جميع التطبيقات بل الامر متعلق بـ السيرفر المربوط به حساب المشترك وخاصة سيرفر الفيسبوك في مدينة "نتانيا" الذي يبث للشرق الأوسط

كما تحدث نشطاء في الاردن عن ذات المشكلة والتي تتمثل بتدفق طلبات الصداقة من بروفايلات وصفحات لاشخاص لم يسمعو بهم من قبل

المشكلة في الفيس بوك تتزايد.. طلبات صداقة عشوائية

ونشر بعض المتضررين روابط لالغاء طلبات الصداقة التي تم ارسالها، الا ان الخشية ظلت قائمة من وجود روابط مشبوهه تقود الى احضان الهكر

غالبية النشطاء الفلسطينيين ربطو الخلل بمحاولة ادارة الفيس بوك السيطرة على التغريدات والصور والفيديوهات التي يبثها النشطاء الفلسطينيين والتي تتعلق بالعدوان الاسرائيل على قطاع غزة وخاصة صور الشهداء والاخرى التي تنقل الدمار والخراب الذي اصاب عائلات فلسطينية جراء وحشية العدوان

واعلن موقع downdetector المتخصص في رصد أعطال المواقع الإلكترونية أن 50% أبلغوا عن وجود العطل في تطبيق الفيس بوك، و35% واجهوا العطل في الويب، و15% أبلغوا عن وجود عطل عام في منصة فيسبوك.

واعلن موقع رصد الاعطال ان المستخدمين كانو خلال الايام الماضية غير قادرين على تسجيل الدخول إلى منصة الفيسبوك