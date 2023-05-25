حريق هائل وسط سيدني (فيديو)

نشب حريق هائل، اليوم الخميس، في مبنى سكني مكون من 7 طوابق، بضاحية سوري هيل في وسط سيدني، مما أدى إلى انهيار أجزاء منه، فيما تم إجلاء أكثر من 50 شخصا كانوا بداخل المبنى.

ويقع المبنى الذي اشتعلت النيران بعدد من طوابقه ، في شارع راندل بالقرب من المحطة المركزية.

وذكرت خدمة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة نيو ساوث ويلز أنه تلقت مكالمات طوارئ عندما اندلعت النيران في المبنى بعد الساعة 4:00 مساءً بالتوقيت المحلي.

وقالت: "تم نشر أكثر من 100 من رجال الإطفاء و20 سيارة إطفاء من محطات مختلفة للتصدي للحريق ومحاولة احتوائه وإخماده".

وتعرض المبنى للانهيار، كما انتشرت النيران إلى المباني المجاورة، بما في ذلك الشقق السكنية، وتضررت كذلك مركبة واحدة على الأقل في المنطقة المجاورة.

وأفادت خدمة الإطفاء والإنقاذ، بأنه تم حث الجمهور على تجنب المنطقة نظرًا لاستمرار عمليات مكافحة الحرائق.

وأوضح آدم ديوبيري، مدير خدمة الإطفاء والإنقاذ في نيو ساوث ويلز، أن الحريق بدأ في الطابق الثالث من المبنى، وفقًا لتقرير قناة ABC.