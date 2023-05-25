توجيهات جديدة من وزارة الحج والعمرة السعودية

وجهت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية دعوة إلى الحجاج والمعتمرين بالكشف عن المبالغ المالية الكبيرة التي بحوزتهم.

وصرحت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأنه عند وصولهم، يجب عليهم ضرورة الكشف عن أي مبالغ أو أغراض تتجاوز قيمتها 60 ألف ريال سعودي.

ويشمل توجيه الوزارة، المبالغ النقدية والعملات الأجنبية، والهدايا والأجهزة الإلكترونية، والمجوهرات والمعادن الثمينة.

لإجراءات سريعةٍ وميسّرة، ننصحكم بعدم حمل مبالغ كبيرة عند وصولكم إلى المملكة.#أذن_بالناس#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/xzDFO6DIIA — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) May 24, 2023

ووفقًا لوزارة الحج والعمرة ، فإنه يطلب من الأفراد القادمين أو المغادرين ملء إقرار جمركي في خمس حالات محددة، وهي:

