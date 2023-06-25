تعيينات واعفاءات.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، مجموعة من الأوامر الملكية ، تضمنت إعفاءات وتعيينات جديدة، كان من أبرزها اعفاء الأمير سعود بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود من منصبه كنائب أمير منطقة الحدود الشمالية، وتعيين الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف آل مقرن بمرتبة وزير كنائب لوزير الدفاع.

وتم أيضًا تعيين هشام بن عبد الرحمن بن عبد الله آل الشيخ كنائب لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة، وخالد بن محمد بن عبد العزيز مستشارًا في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، ونزار بن سليمان بن علي العلولا مستشارًا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

وفي إطار هذه الأوامر الملكية، تم تعيين المهندس عالي بن محمد بن عالي الزهراني محافظًا للهيئة العليا للأمن الصناعي بالمرتبة الممتازة، والمهندس إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم المبارك مساعدًا لوزير الاستثمار بالمرتبة الممتازة.

ترقية 40 قاضيًا في ديوان المظالم

يشار إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز، كان قد أصدر في أبريل/ نيسان الماضي أمرًا ملكيًا بترقية 40 قاضيًا في ديوان المظالم.

وذكر رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري في السعودية، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الترقيات شملت ترقية ثلاثة قضاة إلى رئيس محكمة استئناف، وترقية خمسة قضاة إلى قاضي استئناف، وترقية تسعة قضاة إلى رئيس محكمة / ب.

وفي مارس/ آذار الماضي، أصدر الملك سلمان سبعة أوامر ملكية، أهمها تعيين وزير للإعلام ونائب للاستخبارات العامة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن الملك قرر تعيين إبراهيم السلطان وزيرًا دولة وعضوًا في مجلس الوزراء، وتعيين سلمان الدوسري وزيرًا للإعلام، وتعيين حمود المريخي مستشارًا في الديوان الملكي بمرتبة وزير





