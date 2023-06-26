امتحان الكيمياء في مصر.. انهيار الطلبة وتدخل وزاري ونيابي (فيديوهات)

أثار امتحان الثانوية العامة 2023 في مصر لمادة الكيمياء ضجة كبيرة بسبب شكاوى الطلاب من صعوبته، حيث وصف طلاب الامتحان بأنه تعجيزي، نظرًا لاحتوائه على ما يقرب من 15 سؤالًا بطريقة غير مباشرة.

وانتشرت حالة من الحزن بين طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم الذين تجمعوا بأعداد كبيرة أمام لجان امتحانات الكيمياء والجغرافيا أمس الأحد.

وأكد مصدر مسئول بديوان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ردًا على شكاوى طلاب شعبة العلوم في امتحانات الثانوية العامة 2023، أن اللجنة الفنية قامت بمراجعة امتحان الكيمياء للطلاب وبينت أنه يتوافق مع المواصفات الفنية ويقيس مستويات الطلاب بشكل دقيق.

وأوضح المصدر أن تقرير اللجنة الفنية أكد أنه تمت مراجعة النموذج الفني للإجابة بدقة، وأن معامل قياس الصعوبة عند عملية التصحيح يحدد الصعوبة الفعلية للأسئلة.

لجنة من 10 خبراء

وردًا على هذه الشكاوى، أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم مراجعة لجنة من 10 خبراء لتقييم صياغة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به.

وشدد على ضرورة مراجعة لجنة الخبراء لامتحان الكيمياء ونموذج الإجابة الخاص به، بناءً على الشكاوى المتكررة بشأن صعوبة الامتحان.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن التصحيح الإلكتروني يحدد معامل الصعوبة لكل سؤال، وإذا تبين أن هناك سؤالًا صعبًا أكثر من المعتاد، سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة للتأكد من توفير العدالة وتكافؤ الفرص للطلاب.

علاوة على ذلك، تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لوزير التربية والتعليم بشأن صعوبة امتحان مادة الكيمياء.

عمرو أديب: الطلاب يواجهون حالة صعبة

من جانبه علق الإعلامي عمرو أديب على استياء طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الكيمياء، خلال حلقة برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، وأعرب عن استيائه من الشكاوى المتكررة التي تلقاها بشأن امتحان الكيمياء.

وأكد أديب أن الطلاب يواجهون حالة صعبة، خاصة مع وجود نظام مصري يعتمد على فرصة واحدة في نهاية العام الدراسي.

وأشار إلى حزن البيوت ومعاناة أولياء الأمور في مصر أكثر من الطلاب.

وذكر أن وزارة التربية والتعليم قامت بتعيين لجنة مؤلفة من 10 خبراء في الكيمياء لتقييم الامتحان وتحديد درجة صعوبته وتقييم التصيغ العلمية للأسئلة، بهدف التأكد من مدى صعوبته.



