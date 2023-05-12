القاهرة تهدد اسرائيل وتعود بمقترحات جديدة للتهدئة

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يعود رئيس حكومة الاحتلال ببنيامين نتنياهو مجددا الى غرفة اللجنة الامنية لبحث الهدنة التي كان قد رفضها في الصباح ليظهر بصورة المنتصر، فيما توجهت طائرة اسرائيلية الى مصر، فقد اكدت حركة الجهاد ثباتها في المعركة

مقترحات مصرية جديدة



وبعد ان اعلن عن فشل المحادثات في التوصل الى تهدئة وابلاغ المبعوث المصري ان حماس قد تدخل المعركة ان استمرت خلال اليومين المقبلين، فقد اعلنت مصادر ان القاهرة تقدمت بمبادرة جديدة للتهدئة وتحدثت تقارير اعلامية عبرية عن انطلاق طائرة تحمل مسؤولين اسرائيليين لبحث الشروط الجديدة

وقالت قناة كان العبرية ان طائرة غادرت من إسرائيل نحو القاهرة، يبدو أن وفداً إسرائيليا يتوجه إلى هناك.



ياتي ذلك في ظل غضب مصري من التراجع الاسرائيلي عن تقديم موقف موحد وقالت مصادر ان القاهرة تتجه لاتخاذ قرار ينذر بتصعيد كبير .

وقالت التقارير ان مصر تدرس تقليص مشاركتها في محادثات وقف إطلاق النار بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية بسبب تعنت حكومة بنيامين نتانياهو فقد أبلغت إسرائيل الجانب المصري قرارها وقف محادثات وقف إطلاق النار "بعد إطلاق صواريخ من غزة تجاه القدس".

مسودة هدنة جديدة بين الجهاد واسرائيل



وأفادت هيئة البث العبريه (كان) بأن مصر قدمت لإسرائيل مسودة مع اقتراح جديد لوقف إطلاق النار، لافتةً إلى أن اسرائيل لم ترد بعد على العرض.

من جهته قال موقع واللا العبري أن مكتب نتنياهو يدرس مقترحاً مصرياً جديداً لوقف إطلاق النار يشمل وقفاً متبادلاً للقصف، الا ان القناة 13 قالت ان رفض نتنياهو للهدنة الاولى للرد على قصف القدس المحتلة وتل ابيب ويريد ان يكون هو صاحب الضربة الاخيرة

ويواصل جيش الاحتلال لليوم الرابع على التوالي عدوانه على القطاع، واسفر ت هجماته عن استشهاد 33 مواطناً بينهم خمسة من أبرز قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.