الجهاد الاسلامي تنعي قائد المعركة اياد الحسني

اعلنت اسرائيل عن استهداف العضو البارز في حركةالجهاد الإسلامي في فلسطين إياد الحسني ، والذي تقول انه قائد حقيبة عمليات التنظيم في قطاع غزة بأكمله واشارت الى ان عملية مشتركة مع الشاباك ، هاجم الجيش الإسرائيلي الشقة التي يتواجد فيها الحسني

وحسب التقارير الاستخبارية الاسرائيلية فان الحسني قاد محفظة العمليات في المنظمة وكان شخصية مهمة في الإدارة القتالية للمنظمة وصنع القرار. جنبا إلى جنب معه ، واشارت الى انه تم تصفيه ناشط اخر معه في اشارة الى الغارة التي نفذتها على شقة سكنية في حي النصر

وكانت تقارير اكدت سقوط شهيدين واصابات في الاستهداف الإسرائيلي للشقة السكنية بحي النصر غرب مدينة غزة وتحدثت عن اغتيال قيادي بارز في سرايا القدس في القصف من دون الافصاح عن اسم الشهيد

سرايا القدس تنعى القائد الجهادي الكبير "إياد الحسني" أبو أنس، عضو المجلس العسكري للسرايا ومسؤول وحدة العمليات، الذي ارتقى إثر عميلة اغتيال نفذها الاحتلال.



فقدت #غزة برحيله واحدا من أبرز قادة الجهاد والمقاومة، حمل سلاحه منذ أكثر من ربع قرن، وكان يقف وراء العديد من العمليات… pic.twitter.com/BsgsOP56Z5 — رضوان الأخرس (@rdooan) May 12, 2023

مسؤول سياسي كبير قال للقناة 12 العبرية: لن نقف مكتوفي الأيدي، سنصل إلى قادة الجهاد الإسلامي في كل مكان.

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري:

"إياد الحسني كان مع مساعده في الشقة لحظة اغتياله، ولقد رصدناه من خلال تنقله بين عددٍ من السيارات، وقدراتنا الجوية تطورت جداً في هذه العملية العسكرية"

القناة 12: القائد في سرايا القدس إياد الحسني ، مطلوب "لإسرائيل"، لأكثر من 26 عاما ومسؤول عن عمليات انتحارية قاتلة في الانتفاضة الثانية

من هو اياد الحسني القيادي في حركة الجهاد الاسلامي