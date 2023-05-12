الجهاد الاسلامي تنعي قائد المعركة اياد الحسني

اعلنت اسرائيل عن استهداف العضو البارز في حركةالجهاد الإسلامي في فلسطين إياد الحسني ، والذي تقول انه قائد حقيبة عمليات التنظيم في قطاع غزة بأكمله واشارت الى ان عملية مشتركة مع الشاباك ، هاجم الجيش الإسرائيلي الشقة التي يتواجد فيها الحسني
وحسب التقارير الاستخبارية الاسرائيلية فان الحسني قاد محفظة العمليات في المنظمة وكان شخصية مهمة في الإدارة القتالية للمنظمة وصنع القرار. جنبا إلى جنب معه ، واشارت الى انه تم تصفيه ناشط اخر معه في اشارة الى الغارة التي نفذتها على شقة سكنية في حي النصر
وكانت تقارير اكدت سقوط شهيدين واصابات في الاستهداف الإسرائيلي للشقة السكنية بحي النصر غرب مدينة غزة وتحدثت عن اغتيال قيادي بارز في سرايا القدس في القصف من دون الافصاح عن اسم الشهيد
مسؤول سياسي كبير قال للقناة 12 العبرية: لن نقف مكتوفي الأيدي، سنصل إلى قادة الجهاد الإسلامي في كل مكان.
المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري:
"إياد الحسني كان مع مساعده في الشقة لحظة اغتياله، ولقد رصدناه من خلال تنقله بين عددٍ من السيارات، وقدراتنا الجوية تطورت جداً في هذه العملية العسكرية"
القناة 12: القائد في سرايا القدس إياد الحسني ، مطلوب "لإسرائيل"، لأكثر من 26 عاما ومسؤول عن عمليات انتحارية قاتلة في الانتفاضة الثانية
من هو اياد الحسني القيادي في حركة الجهاد الاسلامي
- إنضم إياد الحسني إلى سرايا القدس مع بدايات تأسيسها في الثمانينات، وهو من أبرز قادة سرايا القدس والمطلوبين لإسرائيل منذ أكثر من 26 عامًا .
- أبرز شخصية عسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.
- عضو في المجلس العسكري لسرايا القدس.
- المسؤول عن حقيبة العمليات في حركة الجهاد الإسلامي.
- يتضمن ملف العمليات في الجهاد الإسلامي، المشاركة في اتخاذ قرار الحرب، تحديد خطوط القيادة والسيطرة، إضافةً لوضع خطط الدفاع والهجوم وخطط إدارة النيران، فضلاً عن المتابعة اليومية لنقاط الإستنفار وانتشار المجموعات العسكرية الميدانية.
- إياد الحسني، هو أحد نواب قائد سرايا القدس أكرم العجوري.
- أسند له قيادة لواء غزة في سرايا القدس، وإدارة لواء الشمال بعد استشهاد قائده خليل البهتيني.
- إياد الحسني أحد مخططي عملية بيت ليد.
- حل اياد الحسني مكان خليل باهتيني ، الذي تم اغتياله في اليوم الأول من عملية "الحماية والسهم" ، في منصبه كمدير للقتال في قطاع غزة.
- الحسني كان مسؤولاً عن إقامة اتصال مباشر مع كبار أعضاء منظمة الجهاد الاسلامي
- مكلف بالاتصال المستمر والتنسيق مع جميع التشكيلات التابعة للجهاد في قطاع غزة
- الحسني شخصية رئيسية في الجهاد الاسلامي
- شارك في جميع القرارات المتعلقة بإطلاق الصواريخ والهجمات التي نفذتها حركته اتجاه إسرائيل واعتبرته اسرائيل مسولا عن القصف
- كان الحسني شريكًا رئيسيًا في تخطيط الخطوط الهجومية وكان شخصية مهمة في استعداد المنظمة للقتال.