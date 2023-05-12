القبض على شخص في الأردن بتهمة التبول في الشارع العام والحكم عليه بالسجن والغرامة

قضت محكمة اردنية بالحبس والغرامة على ثلاثيني قالت انه اقدم على التبول في الشارع العام وهو ما اعتبرته فعلا منافي للاخلاق والاداب العامة ويتوجب نيل العقاب عليه

ونقل موقع مدار الساعة المحلي ان محكمة صلح جزاء غرب عمان حكمت بإدانة المشتكى عليه (ط) بجرم القيام بفعل منافٍ للحياء والمتمثل بقيامه بالتبول في الشارع العام

شاب يتبول في الشارع العام ويواجه السجن والغرامة في الأردن

وقال الموقع الالكتروني الاردني ان المحكمة قضت بحبس المتهم لمدة شهر واحد والرسوم والغرامة (200) دينار اردني (295 دولار اميركي) بالاضافة الى اجباره على دفع رسوم القضية