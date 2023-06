ALBAWABA - Turkish production company will release a number of new series in 2024.

Turkish media production company Ay Yapım is working on releasing a bunch of series next year.

1. Aile Season 2

Cast: Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ.

2. Yargı Season 3

Cast: Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz.

3. Alternative life

Cast: Devrim Özkan

4. Gaddar

Cast: not released yet.