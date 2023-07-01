نجوى كرم تحيي حفلات عيد الأضحى بإطلالة حالمة من دار "ماركيزا"

ضمن إحيائها لحفلات عيد الأضحى، تألقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم بإطلالة راقية وتضج بالأنوثة والجمال من دار الأزياء العريقة "ماركيزا" ضمن سلسلة حفلات أعياد الأضحى في العاصمة اللبنانية بيروت، وفي الآونة الأخيرة تعاونت الفنانة اللبنانية الأنيقة مع عدد من منسقي الملابس الجديرين بالذكر، أحدهم المنسق المفضل لدى كل من سيرين عبد النور والفنانة اللبنانية نوال الزغبي "آفو" والذي غالبا ما يحرص على أن تطل النجمة الأنيقة بإطلالة من تنسيق أنامله الخبيرة.

إليك التفاصيل الكاملة لإطلالة نجوى كرم في عيد الأضحى

الفستان بتدرجات لونية رومانسية

كانت الإطلالة دراماتيكية وحالمة، فحققت تفاصيل الفستان الأنثوية وانسياباته الناعمة الإطلالة الكاملة والمتوازنة والأنيقة.

لائم الفستان جسد الفنانة وتفاصيل قوامها وطولها، بقصة "إيسيمتريكال" بكتف واحد "أوف شولدر" شكل على هيئة بتلات الأزهار من قماش الشيفون والكريب اللذان صنع كامل الفستان الأنيق منهما.

وأما الـ "درابينج" الراقي الذي احتضن منطقة الـ"بوستييه" أو الجزء العلوي للفستان فكان غاية في الجمال بالتفافة باتجاه واحد أعطت الشكل المطلوب ونحتت منطقة الصدر بكل أناقة.

وانسدل الفستان إلى نهاية الجزء السفلي بطيات قماشية باللون الكحلي من قماش الأورجانزا لتضيف تأثير لامعا وخياليا للفستان زاد من جمال الإطلالة.

المكياج الجريء والشعر الناعم بأنامل لبنانية

اختارت الفنانة اللبنانية خبير المكياج اللبناني "أندري غويريان" لتطبيق إطلالة جمالية هي رائجة لهذا الصيف وهي الظلال الملونة القوية فرأينا ماكياج الوجه بالكونتور والهايلايتر الذي ارتكز على درجات البرونز الناعم والقريب إلى درجات الوردي المات القريب من درجات النيود أيضا، أما ظلال العيون فكانت باللون البنفسجي الفاتح القريب من اللون الـ"موف" وكانت لامعة مع رسمة كحل العين المفضلة لدى نجوى كرم.

وطبقت أحمر شفاه ترابي فاتح من تدرجات البيج الفاتحة. أما بالنسبة للشعر فقد اختارت أن يبقى منسدلا وبسيطا دون عمل تسريحة تتضمن رفعة أو أي شيء به تفاصيل كثيرة من شأنها مزاحمة تفاصيل الإطلالة.

جلسة التصوير بعدسة المصور اللبناني الشهير، جورج صليبا.