عيد الأضحى من أهم وأجمل المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم وتملىء بيوتنا الفرح والسعادة وخصوصاً للأطفال، حيث يبحث الكثير منا عن موعد عيد الأضحى المبارك 2023 والذي يصادف في ٢٨ يونيو ٢٠٢٣، أول أيام عيد الأضحى المبارك يكون بعد انتهاء وقفة يوم عرفة، وهو الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج.

متى عيد الأضحى 2023؟

يصادف موعد عيد الأضحى 2023 في في ٢٨ يونيو، وهو أحد العيدين عند المسلمين والعيد الآخر هو عيد الفطر، ويأتي عيد الأضحى المبارك في 10 ذو الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة، الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج، وينتهي يوم 13 ذو الحجة.

صور عيد الاضحى المبارك 2023

رسائل تهنئة عيد الأضحى 2023

عيد مبارك عليك وعلى جميع أهل بيتك، أتمنى أن يدوم مقدارك وغلاك ويبارك الرحمن لك في العيد، عيدك سعيد يا غالي.

أهنئكم في صباح العيد بباقة من الفل المعطر، صباحكم جميل مثل أرواحكم الطاهرة، عيدكم مبارك.

من أجمل رسائل تهنئة عيد الأضحى 2023، نسألك اللهم لنا ولأهل عرفة ذنبًا مغفورًا، وعملاً مقبولاً، ودعاء مستجاب ونفس مطمئنة وقلب راضي عيد مبارك.

نهديكم وردة جورية بماء الورد مسقية، نهديكم عقد فل يزين جمالكم، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

بكل نقطة مطر بكل رشة عطر وبعدد من حج واعتمر أهني أغلى الناس بقدوم العيد يا أقرب البشر.

ادام الله لكم الأعياد دهورا والبسكم من تقواه نورا و عيد أضحى مبارك على الجميع.

أهديك عطر الورد وألوانه، وأرسل لك حبيبى جواب أنت عنوانه، أهنيك مقدما بالعيد وأيامه.

انطلقت مني أحلى التهاني بالعيد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط.

العيد يكون ثلاثة أيام أو حتى خمسة أيام لكن بوجودك يا حبيبي صارت أيامي كلها أعياد.

من أجمل رسائل تهنئة عيد الأضحى 2023، عيدك مبارك يا قاطع أخبارك العيد بلا وصالك ماله بهجة ولا فرحة وأنت بعيد عن أحبابك .

من رسائل تهنئة عيد الأضحى 2023، قلبي يبيك ودوم يشتريك وبنبضه وحبّه يرويك وبحنانه يدفّيك وبقرب العيد يهنّيك .

تقبل الله منا ومِنكم صالح الأعمال وجعلنا ممن ينظر اليهم الرحمن فيقول اذهبوا مغفور لكم وعيدكم

عبارات تهنئة عيد الأضحى 2023

اللهم اجعل عيد الاضحى 2023 عيد خير وبركة على أحبتي.

يا عقد من الماس يامن يجاورك القمر أقولك قبل كل الناس يجعل عيدك مبارك.

باقة أزهار وورود وسلة بخور وعود والعيد عليكم يعود وكل عام وانتم بخير.

الكل بالعيد فرحان إلا أنا زعلان ودي أقولك،كل عام وإنت بخير عيد أضحى مبارك.

أهنئ أحبتي وأرسل لهم المشاعر حب واشتياق كل عام وأنتم بخير، عيد اضحي مبارك. .

كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2023.

قبل اكل اللحمة وتوزيع العيدية، بعت اقولك كل سنه وانت معايا وعيد اضحي سعيد عليك وعليا.

من أجمل عبارات تهنئة عيد الأضحى 2023، أقدم أسمى التهاني وأرسل باقة من الورورد لأغلي ناس في الدنيا وأهنيهم بقدوم العيد.

عيد اضحي مبارك، اللهم اجعله عيد رخاء ونقاء.

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