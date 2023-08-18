لماذا سمي شهر صفر بهذا الاسم؟ سُمي شهر صفر بهذا الاسم نسبة إلى أن بيوت العرب كانت تَصْفُر أي بمعنى أنها تخلو من أهلها بسبب خروجهم فيه ليقاتلوا ويبحثوا عن الطعام، ويقال أيضًا شهر صفر سمي بذلك لأن الريح كانت تعصف بشدة فكان لحركتها صفير، وأيضاً بسبب الفراغ أو الخلاء وذلك لأنه يأتي بعد شهر محرم الذي هو شهر الحرم الذي يُحظَر فيه القتال، وبالتالي، يُظهر صفر بعد محرم كنوع من "الفراغ" أو "الخلاء" من الأحداث المهمة، مثل الصراعات والحروب.

ماهو شهر صفر؟

شهر صفر هو الشهر الثاني من العام الهجري 1445، حيث كان العرب قديمًا قبل الإسلام يتشائمون كثيراً من هذا الشهر، ويقومون بتقديم أو تأخير موعد الشهر، إلى أن دخل الإسلام وحرم التشائم وهو تسمية تستخدم للدلالة على الشهر الذي يأتي بعد شهر المحرم الشهر الأول في التقويم الهجري.

دعاء شهر صفر