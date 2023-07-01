البوابة - مبروك أنت بانتظار مولود جديد في شهر يوليو / تموز ، ولكن ماذا تعرفين عن صفات وخصائص الأطفال المولودين في شهر يوليو؟ تعالي نتعرف على أهم المميزات التي ترتبط بأطفال الصيف.

صفات الأطفال المولودين في شهر تموز / يوليو

يمكن أن يكون الذين ولدوا في شهر يوليو من برج السرطان أو برج الأسد ، اعتمادًا على تاريخ الميلاد المحدد:



برج السرطان: الأشخاص الذين ولدوا بين 21 يونيو و 22 يوليو هم من السرطان. من المعروف أنهم عاطفيون وبديهيون، ومخلصون، كذلك هم مبدعون وخلاقون ويحبون السرية والخصوصية. ويحمون أحبائهم بشدة.



برج الأسد: الأشخاص الذين ولدوا بين 23 يوليو و 22 أغسطس هم من مواليد برج الأسد. هم معروفون بكونهم واثقين ومنفتحين ومبدعين. هم أيضًا قادة بالفطرة ويتمتعون بكونهم مركز الاهتمام.

تتميز شخصية مولود الأسد بأنه واثق، ومبدع، وعاطفي، ويحب الحصول على الاهتمام، كما أنه فخور وأناني.

إذا كنت قد ولدت على أعتاب برج السرطان والأسد ، فقد يكون لديك خصائص كلتا العلامتين. قد تكون أكثر عاطفية وبديهية مثل السرطان ، ولكن قد تكون أيضًا أكثر ثقة وانفتاحًا مثل الأسد.

في النهاية ، شخصية الشخص المولود في يوليو فريدة من نوعها مثل أي فرد آخر. يمكن أن توفر علامة البروج بعض الأفكار حول شخصيتهم ، ولكنها ليست العامل الوحيد الذي يحدد من هم:

صفات الأطفال المولودين في شهر تموز / يوليو

صفات عامة

متفائل ومنفتح. غالبًا ما يُنظر إلى أطفال يوليو على أنهم متفائلون ومنفتحون. هم عادة ودودون ويسهل التعامل معهم. مبدع وذكي. غالبًا ما يُنظر إلى أطفال شهر يوليو على أنهم مبدعون وذكيون. غالبًا ما يكون لديهم فضول لمعرفة العالم من حولهم ويستمتعون بتعلم أشياء جديدة. قوي الإرادة ومستقل. غالبًا ما يُنظر إلى أطفال شهر يوليو على أنهم يتمتعون بإرادة قوية ومستقلة. إنهم لا يخشون التعبير عن آرائهم والسعي وراء ما يريدون. مخلص وداعم. غالبًا ما يُنظر إلى أطفال يوليو على أنهم مخلصون وداعمون. إنهم دائمًا موجودون من أجل أحبائهم ومستعدون للمساعدة بأي طريقة ممكنة. صبور وقادر على ضبط النفس. غالبًا ما يُنظر إلى أطفال شهر يوليو على أنهم صبورون ومنضبطون على أنفسهم. إنهم قادرون على التعامل مع المواقف الصعبة بهدوء وفعالية.

بالطبع ، هذه مجرد تعميمات ولن يتناسب جميع أطفال يوليو بدقة مع هذه الفئات. في النهاية ، شخصية طفل يوليو فريدة من نوعها مثل أي فرد آخر.



فيما يلي بعض الخصائص الإضافية التي تم ربطها بالأطفال المولودين في شهر يوليو ، وفقًا للبحث:

ارتفاع ضبط النفس. وجدت دراسة نشرت في مجلة "تنمية الطفل" أن الأطفال المولودين في يوليو يتمتعون بمستويات أعلى من ضبط النفس من الأطفال المولودين في الأشهر الأخرى. هذا يعني أنهم أكثر قدرة على تنظيم عواطفهم وسلوكهم.

وجدت دراسة نشرت في مجلة "تنمية الطفل" أن الأطفال المولودين في يوليو يتمتعون بمستويات أعلى من ضبط النفس من الأطفال المولودين في الأشهر الأخرى. هذا يعني أنهم أكثر قدرة على تنظيم عواطفهم وسلوكهم. انخفاض خطر الإصابة باضطرابات المزاج. ووجدت دراسة أخرى نُشرت في مجلة "Psychiatry Research" أن البالغين المولودين في يوليو لديهم مخاطر أقل للإصابة باضطرابات المزاج مثل الاكتئاب والقلق.

ووجدت دراسة أخرى نُشرت في مجلة "Psychiatry Research" أن البالغين المولودين في يوليو لديهم مخاطر أقل للإصابة باضطرابات المزاج مثل الاكتئاب والقلق. من المرجح أن يكونوا قادة. ووجدت دراسة ثالثة نُشرت في مجلة "Personalality and Individual Differences" أن الأشخاص الذين ولدوا في يوليو هم أكثر عرضة لأن يكونوا قادة من الأشخاص الذين ولدوا في شهور أخرى. قد يكون هذا بسبب ارتفاع مستويات الثقة بالنفس والتحفيز.



من المهم أن نلاحظ أن هذه الدراسات مجرد ارتباط ، مما يعني أنها لا تستطيع إثبات أن الولادة في يوليو تسبب هذه السمات الشخصية. ومع ذلك ، فإنهم يقترحون أنه قد يكون هناك رابط بين الاثنين.

