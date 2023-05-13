البوابة - ماهي ماهي هي سمكة بيضاء متماسكة وخالية من الدهون تعيش في المياه الدافئة في أماكن مثل هاواي أو خليج المكسيك. إنه بديل رائع وأقل تكلفة من سمك الهلبوت ، ويمكن أن يكون مشويًا أو مقليًا. بشكل عام ، تعتبر هذه السمكة خالية من الدهون مقارنة بالأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين ، ولكنها تحتوي على بعض الأحماض الدهنية الصحية المضادة للالتهابات. لا يوجد سوى جرام واحد إلى جرامين من إجمالي الدهون في الوجبة النموذجية من هذه السمكة ، لذا فهي ليست عالية في أوميغا 3 مثل الأسماك الدهنية الأخرى.

كما تعد مصدرًا ممتازًا للبروتينات الصحية الخالية من الدهون ، كما أنها غنية بالنياسين وفيتامين ب 12 والفوسفور والسيلينيوم.





سمك ماهي ماهي مشوي مع الروزماري

المكونات:

18 أونصة فيليه ماهي ماهي (مقطعة وجاهزة للطبخ)

ملح

فلفل

1 فص ثوم

2 فص كراث

4 أغصان إكليل الجبل

5 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1 ليمون صغير

1 حفنة سبانخ

2 ملعقة صغيرة بقدونس

2ملعقة صغيرة شبت

½ حفنة بقدونس

1 تفاحة

½ فجل

1 /1/2 أوقية من البرعم (مثل براعم الفجل أو الفجل)

3 ملاعق كبيرة خل بلسمي

1 ملعقة صغيرة خردل

1 ملعقة صغيرة عسل

بنفسج صالحة للأكل

سمك ماهي ماهي مشوي مع الروزماري

خطوات التجضير:

اشطف السمك من الداخل والخارج واتركه حتى يجف. يتبل بالملح والفلفل من جميع الجوانب.

للحشوة ، قشر الثوم والكراث وقطعهم إلى مكعبات صغيرة. اغسل إكليل الجبل وجففه. ضع الثوم والكراث وإكليل الجبل في بطن السمكة وأغلق كل فتحة بعودين. ادهن السمك بملعقة كبيرة من الزيت وضعها في سلك الشواء.

نقطع الليمون إلى شرائح رفيعة ونمدها على السمك. أغلق سلك الشواء ، وضعه على رف الشواء الساخن واشوي لمدة 15-20 دقيقة ، مع التقليب مرة واحدة.

في هذه الأثناء ، اغسل السبانخ والشبت والبقدونس وجففه. تُقطف أوراق الشبت والبقدونس وتُمزج مع السبانخ وترتب في 4 أطباق.

نظف التفاح واغسله وقطع اللب إلى أعواد. نظف واغسل وقطع الفجل إلى شرائح. اشطف البراعم وصفيها جيدًا. انشر التفاح والفجل والبراعم على السلطة.

اخلط الخل البلسمي مع الخردل والعسل والزيت المتبقي. يتبل بالملح والفلفل حسب الرغبة ، يُسكب فوق السلطة ويُزين بزهور البنفسج. رتب سمك ماهي ماهي مع السلطة.

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