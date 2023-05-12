ورد في السنة النبوية العديد من الأدعية عن يوم الجمعة، ولكم هنا في هذا المقال دعاء يوم الجمعة لصديقي المتوفي:

دعاء يوم الجمعة لصديقتي المتوفية

اللهم ارحم صدتيقي الغالي، اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا واغفر لنا خطايانا وذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا.

يا رب في يوم الجمعة اللهم ارحم من غابوا غيابا ابديا اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.

اللهم يا رب في يوم الجمعة اذق "الاسم" الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها، اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء لصديقتي توفي، اللهم عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله اللهم اجزه عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا اللهم إن كان محسنا فزد من حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته.

اللهم أدخله الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب.

دعاء لابو صديقتي المتوفية

اللهم امطر على قبر والد صديقى من سحائب رحمتك ربي بلل تربته بقطرات من خيرك واجعل نسائم الجنة تهب اللهم عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله.

اللهم انسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته.

دعاء للميت يوم الجمعة قصير

اللهم إني أسألك في آخر ساعة من يوم الجمعة، أن ترحم من فارق ديارنا، وأصبح القبر داره.

اللهم اغفر لموتانا وموتي المسلمين وارحمهم بواسع رحمتك.

اللهم آنس وحشتهم ونور قبورهم واغفر ذنوبهم وارحمهم.

اللهم اجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتي تقوم الساعة يا عظيم.

دعاء لصديقتي المتوفية في رمضان

اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ماصاروا اليه تحت التراب والجنادل وحدنا.

اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمناواغفر لنا خطايانا وذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا.

اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار

اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك اللهم قه فتنة القبر وعذاب النار اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم.

دعاء لصديقي المريض

يا رب في يوم الجمعة ساعة استجابة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارفع عنهم ما هم فيه وأفرغ عليهم وعلى أهليهم صبرًا، وارزقهم الرضى بالقضاء،وعاجل الشفاء شفاءا لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين.

في يوم الجمعة اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين واجمع لنا صلاح الدنيا والدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم أذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين.

في يوم الجمعة اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نورا وضياء إلى يوم يبعثون.

اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفرلهم ووسع لهم بقبورهم واجمعنا بهم بجناتك و اجبر قلبنا بعدهم.

اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له يا رب ارحم ابي واغفر له واجمعني به في مستقر رحمتك يوم الجمعة.

اللهم في يوم الجمعة ارحم من ضمة التراب و اشفي من انهكة الوجع و أغث من أثقلة الهم واهدي من غرت الدنيا.

اللهم في يوم الجمعة اسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوه صادقة اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ماصاروا اليه تحت التراب والجنادل وحدنا .

اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمناواغفر لنا خطايانا وذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا.

في يوم الجمعة اللهم ارحم من غابوا غيابا ابديا اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.

اللهم في يوم الجمعة اذق "الاسم" الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها، اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء للميت يوم الجمعة