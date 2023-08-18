دعاء لأبي المتوفي في شهر صفر وهو الشهر الثاني من العام الهجري 1445، وهو الشهر الذي يجمعون الناس فيه الطعام والحَبّ من المواضع، وقيل أيضًا إنه سمي صفرًا لإصفار مكة المكرمة من أهلها إذا سافروا، وقيل سمّي بذلك لأنه الشهر الذي كانوا يغزون فيه القبائل، ويتركون مَن لقوا صفرًا من المتاع أيّ بلا متاع.

دعاء لأبي المتوفي في شهر صفر

اللهمّ إنّ الموتى نَزَلوا بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبحوا فقراء إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابههم.

اللهمّ افسح للموتى في قبورهم مدّ بصرهم، وافرش قبورهم من فراش الجنّة.

اللهم ارحم أبي رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين.

ربي إن ابي ليس معي ولكنه في قلبي في دُعائي انتقل إلى جوارك لكنه موجود في كل تفاصيل حياتي اللهم أرحم أبي بقدر اشتياقي له.

وفاة أبي علمتني أن الأرواح الجميلة حينما تذهب بلا عودة هي التي تستحق الذكرى والدعاء والاشتياق، فاللهم ارحم ابي واجعل حياته في الجنة أجمل.

اللهمّ أنزل ابي منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

اللهمّ اجعل قبر ابي روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

اللهمّ آتهم برحمتك ورضاك، وقهِم فتنة القبر وعذابه، وآتهم برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثهم إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.

اللهمّ أبدل ابي دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وادخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.

اللهمّ اجز ابي عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

اللهمّ إن كان أبي محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته.

اللهمّ انقل ابي من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

اللهمّ اجعل قبر ابي روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

اللهمّ افسح لأبي في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

اللهمّ أعذ ابي من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

اللهمّ املأ قبر ابي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

اللهم ارحم من مات بالدنيا ولم يمت بقلوبنا اللهم ارحم أبي واسكنه جنتك.

اللهم ارحم أبي فقيد قلبي واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل.

رحيله ترك بي فراغًا لن يملئه احد اللهم ارحم من عز علي فراقه يارب إن أبي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يارب العالمين.

اللهم ارحم ابي الذي رحل من الدنيا دون أن يودعني واشتاقت له روحي ولم تجده ربيّ ارحم من نام بأحضان التراب وارحم وحدته يا أرحم الراحمين.

اللهم ارحم أبي تحت التّراب واسعده في الجنة الفردوس كما اسعدني وأعوذ بالله من دُنيا خالية من رائحة أمي.

اللهم أطعم أمي وأبي من الجنة واسقهما من الجنة وأرهما مكانهما من الجنة وقل لهما ادخلوا من أي باب تشاؤون برحمتك وجودك واحسانك يا أرحم الراحمين.

اللهمّ افسح لأبي في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

اللهمّ املأ قبر أبي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

اللهمّ إنّ ابي كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به.

اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحم ابي ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال.

اللهمّ إنّ ابي نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.

اللهمّ أبدل ابي دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.

اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

اللهمّ اجز ابي عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

اللهمّ إن كان ابي محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته.

اللهمّ أدخل ابي الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

اللهمّ اّنس ابي في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

اللهمّ أنزل ابي منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأبي، وارْحمْهُ، وعافِهِ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَه، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بِالماءِ، والثَّلْجِ ، والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِه، وأدْخِلْه الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّار.

دعاء للاب المتوفي مؤثر

اللهمّ يمّن كتابه، ويسّر حسابه، وثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصّراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنّات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلّم.

اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً، ولقّنه حجّته.

اللهمّ يا رب املأ قبر أبي بالرضا، والنور، والفسحة، والسرور.

اللهم املأ قبر ابي بالرضا والنور والفسحة، والسرور.

اللهم افسح لأبي في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة.

اللهم أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

دعاء للاب المتوفي برحمة والمغفره

اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيراً إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.

اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الراحمين.

اللهمّ انظر إليه نظرة رضا، اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

اللهمّ اعف عنه، اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجُد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك.

اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.

اللهمّ يا رب إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السؤال.

دعاء لابي المتوفي في رمضان

اللهمّ املأ قبر أبي بالرّضا والنّور، والفسحة والسّرور.

اللهمّ إنّ أبي كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به فارحمه بهما.

اللهمّ يا رب إنّ أبي نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه. اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

دعاء لابي المتوفي في ذكرى وفاته

اللهمّ شفّع فيه نبيّنا ومصطفاك، واحشره تحت لوائه، واسقه من يده الشّريفة شربةً هنيئةً لا يظمأ بعدها أبدًا.

اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

اللهم ارحم أبي فقيد قلبي واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل.

اللهمّ اجعل قبر ابي روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

اللهمّ انقل ابي من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

اللهمّ افسح لأبي في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

اللهمّ أعذ أبي من عذاب القبر، وجفاف الارض عن جنبيها.

اللهمّ املأ قبر أبي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

اللهم ارحم أبي رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين.

دعاء لابي المتوفي يوم الجمعة

اللهم يا رب في يوم الجمعة أنر قبر ابي اللهم ارحمه واجعل المسك ترابه والحرير فراشه واجعل قبره روضه من رياض الجنة يارب.

اللهم يا رب في صباح يوم الجمعة ارحم أبي رحمة تكفي أهل الأرض والسماء اللهم أعف عنه وأبدله خيرا مما ترك وراءه يارب العالمين.

دعاء للميت في شهر محرم

اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزّهم من عذابك، ولك الحمد، وصلّ اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه سلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.

اللهم لا تردنا خائبين اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين ولا ضالين ولا مضلين واغفر لنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الرحمين .

اللهم اغفر لنا ما بينهما ويسر لنا ما يرضيك، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقه، ورضى نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته.

اللهم يا رب ارحم من مات بالدنيا ولم يمت في قلوبنا اللهم ارحمه فهو أغلى من فقدنا اللهم في هذه الساعة المباركة أسكنه فسيح جناتك يا ارحم الراحمين.

اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزّهم من عذابك، ولك الحمد، وصلّ اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه سلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.

اللهم ارحم من مات بالدنيا ولم يمت في قلوبنا اللهم ارحمه فهو أغلى من فقدنا اللهم في هذه الساعة المباركة أسكنه فسيح جناتك يا ارحم الراحمين .

دعاء لابي المتوفي من القرآن

اللهم يا رب املأ قبر ابي بالرضا والنور والفسحة والسرور.

اللهم افسح لأبي في قبره مد بصره وافرش قبره من فراش الجنة.

اللهم أعذه من عذاب القبر وجفاف الأرض عن جنبيها.

اللهم املأ قبر أبي بالرضا والنور والفسحة والسرور.

اللهم اغفر لوالدي واعف عن سيئاته وأرحمه برحمتك وأكرم مثواه وأحسن نزله ونقه من الخطايا والذنوب.

اللهم لقد أصبح أبي ف أشد الحاجة لرحمتك وأنت الغنى عن عذابه فاشمله برحمتك وقه عذابك.

اللهم إن أبي قد بات في ذمتك وأصبح الآن في حبل جوارك فنجه من فتنة القبر وقه من عذاب جهنم واجعله من أهل الجنة والرحمة.

اللهم افتح أبواب الرحمة والجنة لأبي وارحمه برحمتك وارض عنه يا ألله وبشره بروح وريحان.

اللهم اجعل والدي في جودك واكرم نزله وأدخله جنتك وأسكنه الفردوس الأعلى.

يا رب استقبل والدي وهو خال من الخطايا ومن الذنوب واستقبله بعفوك ورضاك وثبته عند السؤال.

اللهم إن أبي قد أصبح بلا حيلة وبلا قوة فأبدله دارا خيرا من دار الدنيا وأبدله أهلا خيرا له من أهله وارزقه دخول الجنة دون حساب ولا سابقة عذاب.

دعاء للأب المتوفي بالجنة