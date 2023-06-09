يستقبل المسلمون شهر ذي الحجة وهو من الأشهر الحُرُم بالعزم والاستعداد على استثماره واغتنام فضائله، والتوبة والأعمال الصالحة والطاعات، وفيه يؤدّي حجّاج بيت الله الحرام فريضة الحجّ، وفيما يلي دعاء اليوم الرابع من شهر ذي الحجة:

دعاء اليوم الرابع من شهر ذي الحجة

اللهم يا قاضي الحاجات أسألك في رابع يوم من ذي الحجة أن تقضي لي حاجتي، وتيسر لي أمري، وتزيح عني همي، وتعافني وتعفو عني. اللهم في رابع يوم ذو الحجة غير أقدارنا للأفضل، وزين حياتنا بالستر، وأعتق رقابنا عن النار.

اللهم يا رب إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق أمنياتي وأرفع درجاتي وتقبل صلاتي وأغفر لي خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة.

اللهم يا رب إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين يا رب العالمين

اللهم أرحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وأجعله لي حجة يا رب العالمين.

اللهم أرحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وأجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادى وأجعل الحياة زيادة لي في كل خير وأجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم أجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه.

اللهم يا رب إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرادا غير مخز ولا فاضح.

دعاء يوم الجمعة في عشر ذي الحجة

اللهم يا مطّلعاً على جميع حالاتنا أقض عنّا جميع حاجتنا وتجاوز عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وتقبل جميع حسناتنا وسامحنا، ونسألك ربنا سبيل نجاتنا في حياتنا ومعادنا، اللهم يا مجيب الدعاء يا مغيث المستغيثين يا راحم الضعفاء أجب دعوتنا وعجل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الراحمين.

اللھم لَا تطوي صَفْحَة ھذه الْأَيَّام الفضیلة إلَّا وَقَدْ سَتَرْت عَوْرَاتُنَا، ومحوت سیئاتنا، وَقَبِلْت تَوْبَتُنَا، وَفَرّجْت ھمومنا، واستجبت لدعواتنا، وَأَصْلَحْت أَبْنَائِنَا، وَبَنَاتِنَا، وأزواجنا، وَغَفَرْت لموتانا، وشفیت مَرْضَانَا.

تسبيح العشر من ذي الحجة

يستحب في العشر من ذي الحجة الإكثار من الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة بالتحميد والتهليل والتكبير.

دعاء اخر جمعة من ذي الحجة